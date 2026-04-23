बॉयफ्रेंड ने वीडियो कॉल नहीं उठाया तो मैसेज में लिखा-‘अब तुम खुश रहना’ और दे दी जान

MP News: मध्यप्रदेश के इंदौर में एक 21 वर्षीय युवती ने अपने घर में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। युवती को जब अपने कमरे से काफी देर तक बाहर नहीं आई तो परिजन ने कमरे में झांककर देखा तो वो फांसी पर लटकी नजर आई। परिजन तुरंत युवती को फांसी के फंदे से उतारकर अस्पताल लेकर पहुंचे लेकिन तब तक देर हो चुकी थी और डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि युवती ने सुसाइड करने से पहले अपने बॉयफ्रेंड को मैसेज किया था जिसमें उसने लिखा था कि अब तुम खुश रहना। पुलिस मामले की जांच कर रही है।