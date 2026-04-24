IIT Jodhpur: नैनो टेक्नोलॉजी से कैंसर पर वार, ‘थेरानोस्टिक्स’ से सटीक इलाज की नई राह

जोधपुर। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर के वैज्ञानिकों ने स्मार्ट ‘थेरानोस्टिक’ प्लेटफॉर्म विकसित किया हैं, जो एक साथ रोगों के निदान और उपचार का समाधान प्रदान करते हैं। यह तकनीक सटीक स्वास्थ्य सेवा ( प्रिसिजन मेडिसिन ) की दिशा में अहम मील का पत्थर मानी जा रही है।