Cancer Early Stage Symptoms : 3 हफ्तों के नियम से समझिए कैंसर के शुरुआती संकेत, कैंसर के फेमस डॉक्टर ने बताया

Cancer Early Stage Symptoms Famous Doctor Explain : कैंसर जितनी तेजी पसर रहा है। अगर समय रहते रोका ना गया तो ये आपको भी अपनी चपेट में ले सकता है। इसके लिए कैंसर की जल्दी पहचान करना जरूरी है। कैंसर विशेषज्ञ डॉ. जमाल ए. खान ने वीडियो शेयर करके बताया है कि कैसे आप 3 हफ्तों के नियम के जरिए कैंसर की जल्दी पहचान (Cancer Early Detection) कर सकते हैं। आइए, कैंसर की जल्दी पहचान करने वाले इस नियम (Famous Doctor Explain 3 weeks rule for Cancer Early Symptoms) के बारे में डॉक्टर से समझते हैं-