दिल्ली में डेढ़ महीने में मिले 12000 टीबी मरीज, टीबी मुक्त भारत का सपना अभी दूर

TB Outbreak Delhi: दिल्ली में टीबी के ताजा आंकड़ों ने एक बार फिर सबको डरा दिया है। सिर्फ डेढ़ महीने में 12 हजार नए मरीज मिलना छोटी बात नहीं है। इससे साफ पता चलता है कि टीबी की बीमारी हमारे बीच कितनी गहराई तक फैली हुई है। प्रधानमंत्री का टीबी मुक्त भारत का सपना पूरा करने के लिए अभी बहुत लंबी लड़ाई लड़नी होगी। अच्छी बात यह है कि स्वास्थ्य विभाग अब अस्पतालों में बैठकर मरीजों का इंतजार नहीं कर रहा, बल्कि खुद उनके दरवाजे तक पहुंच रहा है। हैंडहेल्ड एक्स-रे जैसी नई और छोटी मशीनों की मदद से उन इलाकों में भी टेस्ट किए गए जहां लोग पहले शर्म या डर की वजह से जांच नहीं करवाते थे। अब सवाल यह है कि आखिर दिल्ली में टीबी के मामले इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहे हैं और इसके शुरुआती लक्षण क्या हैं?