पसीना आया और थम गई सांस! हंता वायरस ने अचानक बिगाड़ी शख्स की हालत, पहुंचा लाइफ सपोर्ट पर

Hantavirus Survivor: हंता वायरस, एक ऐसा नाम जिसे तीन साल पहले तक कनाडा के रहने वाले लॉर्न वारबर्टन ने कभी सुना तक नहीं था। लेकिन जब यह वायरस उनके शरीर में पहुंचा, तो उन्हें वेंटिलेटर (लाइफ सपोर्ट) पर जाना पड़ा। लॉर्न इस बीमारी के अनुभव को धरती पर नर्क जैसा बताते हैं। आज जब अर्जेंटीना से चले क्रूज शिप MV Hondius पर इस वायरस ने 3 लोगों की जान ले ली है, तब लॉर्न और क्रिश्चियन जैसे सर्वाइवर्स अपनी कहानी दुनिया को बता रहे हैं ताकि लोग जागरूक हो सकें।