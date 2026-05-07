रोजमर्रा की चीजों में मौजूद 1,000 से ज्यादा केमिकल्स बिगाड़ रहे हैं हार्मोन्स और स्पर्म काउंट

Reproductive Crisis: हम जिस हवा में सांस ले रहे हैं और जो चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं, उनमें हजारों ऐसे केमिकल घुसे हुए हैं जिनके बारे में हमें पता तक नहीं है। शोध करने वाली एक टीम ने कहा है कि प्लास्टिक, कीटनाशक और ये गंदे प्रदूषक हमारी फर्टिलिटी (बच्चे पैदा करने की क्षमता) को कम कर रहे हैं। ये समस्या सिर्फ हमारे साथ नहीं है, समुद्र की मछलियों से लेकर आसमान में उड़ने वाले पक्षियों तक, हर कोई इस छिपे हुए खतरे की चपेट में है।