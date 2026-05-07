थायरॉइड में गोभी और सोया खाना चाहिए या नहीं? जानिए क्या कहते हैं डॉक्टर

अक्सर कहा जाता है कि गोभी, ब्रोकोली और पालक जैसी सब्जियां थायरॉइड को बढ़ा सकती हैं क्योंकि इनमें गोइट्रोजेन्स नाम के तत्व होते हैं। लेकिन एक्सपर्ट्स बताते हैं कि जब इन सब्जियों को पकाया जाता है, तो इनके नुकसानदायक तत्व काफी हद तक कम हो जाते हैं। यानी अगर आप इन्हें सही तरीके से पका कर खा रहे हैं, तो सामान्य मात्रा में ये ज्यादातर लोगों के लिए सुरक्षित मानी जाती हैं।