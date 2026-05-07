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रातभर भिगोकर रखें 8-10 किशमिश, विशेषज्ञ से जानें सुबह इसका पानी पीने के 5 फायदे

Soaked Raisins Benefits: किशमिश को सीधा खाने के बजाय भिगोकर खाना और उसका पानी पीना कई गुना ज्यादा फायदेमंद होता है। यह छोटा सा नुस्खा आपके लिवर की सफाई करने, खून की कमी दूर करने और पाचन को लोहे जैसा मजबूत बनाने में मदद करता है। अगर आप दिनभर एनर्जी से भरपूर रहना चाहते हैं, तो यह देसी तरीका आज से ही अपना लें।

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भारत

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Nidhi Yadav

May 07, 2026

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Soaked Raisins Benefits (Image- gemini)

Soaked Raisins Benefits : किशमिश तो हम सभी मीठे पकवानों या हलवे में डालकर खाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसे खाने का सबसे सही तरीका क्या है? रातभर पानी में भीगी हुई किशमिश और उसका पानी सुबह खाली पेट लेना अमृत के समान है। पानी में भीगने के बाद किशमिश के पोषक तत्व और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं और यह शरीर में आसानी से पच जाती है। आइए डॉक्टर हंसा योगेंद्र (योग विशेषज्ञ) से जानते हैं इस आसान नुस्खे के 4 बड़े फायदे।

1. स्किन पर लाए कुदरती निखार

जब आपका खून साफ होगा और पेट ठीक रहेगा, तो उसका सीधा असर आपके चेहरे पर दिखेगा। किशमिश में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स त्वचा की कोशिकाओं को डैमेज होने से बचाते हैं। इसका पानी पीने से चेहरे के दाग-धब्बे कम होते हैं और स्किन अंदर से ग्लो करने लगती है।

2. कब्ज और पेट की समस्याओं की छुट्टी

किशमिश फाइबर से भरपूर होती है। जब हम इसे भिगोकर खाते हैं, तो यह पेट में जाकर नेचुरल लैक्सेटिव का काम करती है, यानी मल को नरम करती है। सुबह खाली पेट इसे खाने से कब्ज की पुरानी समस्या खत्म हो जाती है और पाचन तंत्र एकदम दुरुस्त रहता है।

3. लिवर की गंदगी को बाहर निकाल फेंके

किशमिश का पानी लिवर के लिए एक बेहतरीन डिटॉक्स ड्रिंक है। यह शरीर के अंदर मौजूद ज़हरीले पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है। इसके नियमित सेवन से लिवर की कार्यक्षमता बढ़ती है और खून साफ होता है। जिन लोगों को फैटी लिवर की शुरुआती दिक्कत है, उनके लिए यह बहुत फायदेमंद है।

4. खून की कमी (Anemia) से दिलाए छुटकारा

अगर आप अक्सर कमजोरी और थकान महसूस करते हैं, तो शायद आपके शरीर में आयरन की कमी है। किशमिश आयरन और विटामिन-B कॉम्प्लेक्स का बहुत अच्छा सोर्स है। रातभर भीगने से इसके गुण और बढ़ जाते हैं, जिससे शरीर में हीमोग्लोबिन का लेवल तेजी से बढ़ता है और खून की कमी दूर होती है।

5. हड्डियों को बनाए मजबूत

किशमिश में बोरॉन (Boron) नाम का एक खास तत्व पाया जाता है, जो हड्डियों के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा इसमें कैल्शियम भी भरपूर मात्रा में होता है। रातभर भिगोकर इसे खाने से शरीर इन पोषक तत्वों को बेहतर तरीके से सोख पाता है। यह जोड़ों के दर्द से बचाने और बढ़ती उम्र में हड्डियों को कमजोर होने (Osteoporosis) से रोकने में काफी मददगार है।

डिस्क्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प है। लेकिन पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।

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Published on:

07 May 2026 12:01 pm

Hindi News / Health / रातभर भिगोकर रखें 8-10 किशमिश, विशेषज्ञ से जानें सुबह इसका पानी पीने के 5 फायदे

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