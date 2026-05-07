रातभर भिगोकर रखें 8-10 किशमिश, विशेषज्ञ से जानें सुबह इसका पानी पीने के 5 फायदे

Soaked Raisins Benefits : किशमिश तो हम सभी मीठे पकवानों या हलवे में डालकर खाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसे खाने का सबसे सही तरीका क्या है? रातभर पानी में भीगी हुई किशमिश और उसका पानी सुबह खाली पेट लेना अमृत के समान है। पानी में भीगने के बाद किशमिश के पोषक तत्व और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं और यह शरीर में आसानी से पच जाती है। आइए डॉक्टर हंसा योगेंद्र (योग विशेषज्ञ) से जानते हैं इस आसान नुस्खे के 4 बड़े फायदे।