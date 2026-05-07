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लिवर को रखना है स्वस्थ तो डाइट में शामिल करें ये 7 फल, एक्सपर्ट ने बताया

Best Fruits For Liver Health: लिवर हमारे शरीर का वो हिस्सा है जो खून की सफाई से लेकर खाना पचाने तक का सारा भारी काम करता है। आजकल के खान-पान और बिगड़ती लाइफस्टाइल का सबसे बुरा असर हमारे लिवर पर ही पड़ता है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है! आइए जानते हैं उन 7 फलों के बारे में जो लिवर के लिए काफी हद तक फायदेमंद साबित हो सकते हैं।

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भारत

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Nidhi Yadav

May 07, 2026

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Best Fruits For Liver Health (Image- gemini)

Best Fruits For Liver Health: क्या आप जानते हैं कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी फैक्ट्री कौन सी है? वो है हमारा लिवर। हम जो भी खाते-पीते हैं, उसे एनर्जी में बदलना और जहरीले पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना इसी का काम है। लेकिन जब हम बहुत ज्यादा तला-भुना या अनहेल्दी खाते हैं, तो इस बेचारे लिवर पर बहुत दबाव बढ़ जाता है। नतीजा, फैटी लिवर, सुस्ती और पेट की दिक्कतें। अच्छी बात ये है कि कुदरत ने हमें ऐसे कई फल दिए हैं जो लिवर की सर्विसिंग खुद-ब-खुद कर देते हैं। आइए डॉक्टर बाबूलाल वर्मा (फिजिशियन, उपजिला अस्पताल) से जानते है कौनसे हैं वो 7 फल।

1. सेब (पेट और लिवर दोनों का साथी)

कहते हैं न हर दिन एक सेब खाओ और डॉक्टर को दूर भगाओ, ये बात लिवर पर भी लागू होती है। सेब में पेक्टिन नाम का फाइबर होता है जो पाचन तंत्र से जहरीले तत्वों को साफ करने में मदद करता है। इससे लिवर को अपना काम करने में बहुत आसानी होती है।

2. पपीता (लिवर की गंदगी करेगा साफ)

पपीता सिर्फ पेट साफ करने के काम नहीं आता, बल्कि यह लिवर के लिए भी बहुत फायदेमंद है। यह लिवर में जमी चर्बी (Fat) को धीरे-धीरे कम करने में मदद करता है। अगर आपको फैटी लिवर की शुरुआती शिकायत है, तो पपीता आपके लिए बेस्ट दवा है।

3. अंगूर (सूजन को कहेगा बाय-बाय)

खासकर काले और लाल अंगूर लिवर के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं। इनमें रेस्वेराट्रोल जैसे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो लिवर की सूजन को कम करते हैं और उसे डैमेज होने से बचाते हैं।

4. संतरा और नींबू (Citrus Fruits)

खट्टे फलों में विटामिन-C की भरमार होती है। ये फल लिवर में मौजूद एन्जाइम्स को एक्टिवेट करते हैं, जिससे शरीर की गंदगी तेजी से बाहर निकलती है। रोज सुबह एक गिलास गुनगुने पानी में नींबू निचोड़कर पीना लिवर की सफाई का सबसे पुराना और असरदार नुस्खा है।

5. कीवी (इम्यूनिटी और लिवर की ढाल)

कीवी एक छोटा सा फल है लेकिन इसके फायदे बहुत बड़े हैं। इसमें मौजूद पोषक तत्व लिवर के सेल्स को खराब होने से बचाते हैं और शरीर की रोगों से लड़ने की ताकत भी बढ़ाते हैं।

6. एवोकैडो (गुड फैट का खजाना)

एवोकैडो शरीर में एक खास तरह का एंटीऑक्सीडेंट बनाने में मदद करता है जिसे ग्लूटाथियोन कहते हैं। यह तत्व लिवर को हानिकारक पदार्थों से बचाने में सुरक्षा कवच की तरह काम करता है।

जामुन (लिवर का सुरक्षा)

ब्लूबेरी या हमारे देसी जामुन एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होते हैं। ये लिवर को नुकसान पहुंचाने वाले फ्री रेडिकल्स से लड़ते हैं और इसे लंबे समय तक जवान बनाए रखते हैं।

डिस्क्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प है। लेकिन पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।

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Published on:

07 May 2026 11:52 am

Hindi News / Health / लिवर को रखना है स्वस्थ तो डाइट में शामिल करें ये 7 फल, एक्सपर्ट ने बताया

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