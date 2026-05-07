लिवर को रखना है स्वस्थ तो डाइट में शामिल करें ये 7 फल, एक्सपर्ट ने बताया

Best Fruits For Liver Health: क्या आप जानते हैं कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी फैक्ट्री कौन सी है? वो है हमारा लिवर। हम जो भी खाते-पीते हैं, उसे एनर्जी में बदलना और जहरीले पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना इसी का काम है। लेकिन जब हम बहुत ज्यादा तला-भुना या अनहेल्दी खाते हैं, तो इस बेचारे लिवर पर बहुत दबाव बढ़ जाता है। नतीजा, फैटी लिवर, सुस्ती और पेट की दिक्कतें। अच्छी बात ये है कि कुदरत ने हमें ऐसे कई फल दिए हैं जो लिवर की सर्विसिंग खुद-ब-खुद कर देते हैं। आइए डॉक्टर बाबूलाल वर्मा (फिजिशियन, उपजिला अस्पताल) से जानते है कौनसे हैं वो 7 फल।