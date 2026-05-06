Safety Tips: चिकन धोने का गलत तरीका आपको कर सकता है बीमार, फूड सेफ्टी एक्सपर्ट्स से जानें सही तरीका

Chicken Washing Risks: अगर आप भी किचन में चिकन बनाते समय उसे अच्छे से धोते हैं, तो आप अकेले नहीं हैं। भारत के ज्यादातर घरों में चिकन धोना आम आदत है। लेकिन क्या ये सही है? इस पर सालों से बहस चल रही है। दरअसल, World Health Organization और USDA Food Safety and Inspection Service साफ तौर पर कहते हैं कि कच्चे चिकन को धोना नहीं चाहिए। वजह ये है कि जब आप नल के नीचे चिकन धोते हैं, तो पानी के छींटे किचन की स्लैब, बर्तन और आसपास की चीजों पर गिरते हैं, जिससे बैक्टीरिया फैल सकते हैं।