गर्मियों में बेल खाने के फायदे हैं अनेक? डाइटिशियन ने बताया

Bael Fruit Benefits in Summer: जैसे ही सूरज सिर पर चढ़ने लगता है और पसीने से बुरा हाल होता है, बाजारों में पत्थर जैसा दिखने वाला बेल दिखने लगता है। ऊपर से यह जितना सख्त है, अंदर से उतना ही गुणी। पुराने जमाने में बड़े-बुजुर्ग कहते थे कि गर्मी में बेल खाओ, तो डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। आजकल की रंग-बिरंगी बोतलों वाली कोल्ड ड्रिंक्स के आगे हमने इस देसी अमृत को भुला दिया है, लेकिन सच तो ये है कि सेहत के मामले में इसका कोई तोड़ नहीं है। आइए श्रुति गोयल (डाइटिशियन) से जानते हैं इसके वो 4 बड़े फायदे।