हाई ब्लड प्रेशर कम करने में विटामिन-डी कितना असरदार? जानें क्या है रिसर्च

Vitamin D and Blood Pressure: आजकल की भागदौड़ और दिनभर ऑफिस के अंदर बैठे रहने की वजह से हमें धूप नसीब ही नहीं होती, जिससे शरीर में विटामिन-डी की भारी कमी हो रही है। हम सबको पता है कि विटामिन-डी हड्डियों के लिए जरूरी है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह आपके दिल का भी पक्का साथी है? रिसर्च कहती है कि अगर विटामिन-डी सही मात्रा में लिया जाए, तो यह हाई बीपी को काबू में रखने में काफी मदद कर सकता है।