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हाई ब्लड प्रेशर कम करने में विटामिन-डी कितना असरदार? जानें क्या है रिसर्च

Vitamin D and Blood Pressure: क्या विटामिन-डी की गोली खाने से बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर कम हो सकता है? हाल ही में हुई एक नई रिसर्च ने इसका जवाब 'हां' में दिया है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि विटामिन-डी लेने से उन लोगों को बहुत फायदा हुआ जो बुजुर्ग हैं या जिनका वजन थोड़ा ज्यादा है। बीपी से परेशान लाखों लोगों के लिए यह खबर किसी बड़ी राहत से कम नहीं है।

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भारत

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Nidhi Yadav

May 06, 2026

Vitamin D and Blood Pressure

Vitamin D and Blood Pressure (Image- gemini)

Vitamin D and Blood Pressure: आजकल की भागदौड़ और दिनभर ऑफिस के अंदर बैठे रहने की वजह से हमें धूप नसीब ही नहीं होती, जिससे शरीर में विटामिन-डी की भारी कमी हो रही है। हम सबको पता है कि विटामिन-डी हड्डियों के लिए जरूरी है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह आपके दिल का भी पक्का साथी है? रिसर्च कहती है कि अगर विटामिन-डी सही मात्रा में लिया जाए, तो यह हाई बीपी को काबू में रखने में काफी मदद कर सकता है।

क्या कहती है नई रिसर्च?

'जर्नल ऑफ द एंडोक्राइन सोसाइटी' में एक स्टडी छपी है, जिसमें शोधकर्ताओं ने 200 से ज्यादा लोगों पर पूरे एक साल तक गौर किया। इन लोगों को दो ग्रुप में बांटकर विटामिन-डी की अलग-अलग डोज दी गई। साल के अंत में पता चला कि जिन लोगों ने विटामिन-डी लिया, उनके बीपी में अच्छा सुधार आया। खासकर 'सिस्टोलिक' बीपी (जो ऊपर वाला नंबर होता है) में कमी देखी गई।

किन लोगों को हुआ सबसे ज्यादा फायदा?

  • जिनकी उम्र 65 साल से ऊपर है।
  • वजन बढ़ा हुआ है या जो थोड़े भारी शरीर के हैं।
  • जिनके शरीर में पहले से ही विटामिन-डी बहुत कम था।

कितनी मात्रा है सही?

हम अक्सर सोचते हैं कि जितनी ज्यादा दवा, उतना जल्दी आराम, लेकिन इस स्टडी ने कुछ और ही बताया। वैज्ञानिकों ने देखा कि चाहे आप बहुत ज्यादा विटामिन-डी (3750 IU) लें या कम मात्रा (600 IU), दोनों का असर लगभग एक जैसा ही था। यानी आपको बहुत ज्यादा भारी डोज लेने की ज़रूरत नहीं है, डॉक्टर की सलाह से ली गई हल्की डोज भी काफी है।

बीपी के मरीजों के लिए क्या है काम की बात?

अगर आप भी हाई बीपी से जूझ रहे हैं, तो यह खबर आपके चेहरे पर मुस्कान ला सकती है। विटामिन-डी हमारी नसों को लचीला बनाता है और शरीर की अंदरूनी सूजन कम करता है, जिससे खून का बहाव आसान हो जाता है। लेकिन ध्यान रहे, इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आप अपनी बीपी की दवाइयां बंद कर दें। इसे बस इलाज में मदद करने वाले एक साथी की तरह देखें।

डिस्क्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प है। लेकिन पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।

ये भी पढ़ें

Vitamin D: शरीर में विटामिन-डी के कार्य और विटामिन डी की कमी से होने वाली परेशानियां
स्वास्थ्य
What Does Vitamin-D Do And How Vitamin D Deficiency Effects Your Body

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health news

Published on:

06 May 2026 03:48 pm

Hindi News / Health / हाई ब्लड प्रेशर कम करने में विटामिन-डी कितना असरदार? जानें क्या है रिसर्च

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