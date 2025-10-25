Patrika LogoSwitch to English

Vitamin D सप्लीमेंट्स, क्या आप खुद से सही खा रहे हैं या खुद को नुकसान पहुंचा रहे हैं?

Vitamin D: विटामिन D एक आवश्यक पोषक तत्व है जो हमारे शरीर के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यह हड्डियों को मजबूत बनाए रखने, इम्यून सिस्टम को समर्थन देने, और कई अन्य शारीरिक कार्यों में मदद करता है।

भारत

image

MEGHA ROY

Oct 25, 2025

Proper Vitamin D intake|फोटो सोर्स – Freepik

Vitamin D Supplement: आजकल के मॉडर्न लाइफस्टाइल में कई बदलाव आए हैं, जिनमें से एक है हेल्थ सप्लीमेंट्स का ट्रेंड, जो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। सोशल मीडिया पर हम कई लोगों को विटामिन D की गोलियां लेते देखते हैं। जैसे यह एक ऑल-इन-वन हेल्थ सॉल्यूशन हो। लेकिन क्या विटामिन D का सप्लीमेंट हर किसी को जरूरी होता है? ।क्योंकि इसमें कुछ ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो शरीर के लिए जरूरी होते हैं? और अगर आप ले रहे हैं, तो क्या सही तरीके से ले रहे हैं? आइए इन सभी सवालों का जवाब जानते हैं।

पहले जानिए कि आपके शरीर को जरूरत है या नहीं

विटामिन D की कमी हर व्यक्ति में अलग-अलग हो सकती है। कुछ लोगों में यह कमी धूप की कमी से होती है, तो कुछ में खानपान या मेटाबॉलिज्म की वजह से। इसका सही पता लगाने का सबसे आसान और सुरक्षित तरीका है ब्लड टेस्ट। टेस्ट से आप जान सकते हैं कि आपका लेवल सामान्य है या नीचे गिर चुका है। बिना टेस्ट के सप्लीमेंट लेना ऐसा है जैसे आंख मूंदकर दवा खाना जो शरीर को फायदा पहुंचाने के बजाय नुकसान भी कर सकता है।

अधिक सेवन विटामिन D शरीर में जहर जैसा असर


अगर शरीर में जरूरत से ज्यादा विटामिन D पहुंच जाए, तो यह कैल्शियम को हड्डियों से निकालकर खून में जमा करने लगता है। इससे धमनियों में कैल्शियम का जमाव हो सकता है, जो हार्ट अटैक, किडनी स्टोन और किडनी डैमेज जैसी गंभीर समस्याओं का कारण बन सकता है।

सिर्फ विटामिन D नहीं, साथ में चाहिए मैग्नीशियम और K2

बहुत लोग यह नहीं जानते कि विटामिन D अकेले काम नहीं करता। Magnesium इसे एक्टिव रूप में बदलने में मदद करता है।Vitamin K2 यह सुनिश्चित करता है कि कैल्शियम हड्डियों तक पहुंचे, न कि धमनियों में जमा हो। इसलिए अगर आप डॉक्टर की सलाह पर विटामिन D सप्लीमेंट ले रहे हैं, तो इन दोनों पोषक तत्वों की भी मौजूदगी जरूरी है।

सुरक्षित रूप से विटामिन D लेने के कुछ जरूरी स्टेप्स

  • अपनी जरूरत समझें: सोशल मीडिया पर देखी किसी सलाह पर भरोसा करने के बजाय अपने शरीर की जरूरत पहचानें।
  • ब्लड टेस्ट कराएं: यह जानने का एकमात्र सही तरीका है कि आपका विटामिन D लेवल क्या है।
  • डोज और टाइमिंग तय करें: हर व्यक्ति की बॉडी अलग होती है। डॉक्टर से बात करके अपनी सही मात्रा और लेने का समय जानें।
  • एक्सपर्ट की सलाह लें: अपनी सेहत के फैसले एक्सपर्ट की गाइडेंस में ही लें।

सही खुराक

  • बच्चों के लिए: 400-600 IU प्रति दिन
  • वयस्कों के लिए: 600-800 IU प्रति दिन
  • वृद्धों के लिए: 800-1000 IU प्रति दिन

Hindi News / Lifestyle News / Vitamin D सप्लीमेंट्स, क्या आप खुद से सही खा रहे हैं या खुद को नुकसान पहुंचा रहे हैं?

