अदरक का टुकड़ा हार्ट अटैक आने पर बचा सकता है जान, आयुर्वेदिक डॉक्टर ने बताया खाने का तरीका

डॉ. अर्जुन ने बताया कि हार्ट अटैक अचानक आता है। अगर आप घर पर हैं और पास में ना दवा है और ना डॉक्टर, तो ऐसे में प्राथमिक उपचार काम आ सकता है। इसके लिए आयुर्वेद में अदरक को इस्तेमाल करना बताया गया है। क्योंकि, अदरक रक्त प्रवाह को तेज करने का काम करता है। इसी तरह प्रतिदिन अदरक का सेवन भी हार्ट को मजबूत करने का काम करता है।