अदरक का टुकड़ा हार्ट अटैक आने पर बचा सकता है जान, आयुर्वेदिक डॉक्टर ने बताया खाने का तरीका

प्रतीकात्मक तस्वीर | Photo- Gemini AI
Expert on Adrak and Heart Attack : सर्दियों में हार्ट अटैक का खतरा अन्य मौसम की तुलना से अधिक रहता है। ऐसे में हार्ट को हेल्दी रखना बहुत जरूरी है। साथ ही खबर भी आ रही है कि एटा में हार्ट मरीजों की संख्या बढ़ी है। इसी तरह कानपुर में भी हार्ट के मरीज बढ़ रहे हैं। इसके लिए हमने फेमस आयुर्वेदिक डॉ. अर्जुन राज से बातचीत की।
डॉ. अर्जुन ने बताया कि सर्दी में हार्ट अटैक से बचने के लिए क्या करना चाहिए, साथ ही अगर हार्ट अटैक आ जाए और पास में ना दवा है और ना अस्पताल तो क्या करना सही होता है?
डॉ. अर्जुन राज कहते हैं कि सर्द मौसम के कारण शरीर के तापमान में कमी होती है। साथ ही सबसे जरूरी विटामिन -डी के स्तर में गिरावट के कारण रक्त के गाढ़ेपन में वृद्धि देखने को मिलती है। ही कारण है कि हृदय रोग का जोखिम या हार्ट अटैक आने का खतरा अधिक हो सकात है। इसके अलावा इस मौसम में ब्रेन स्ट्रोक का खतरा भी बढ़ जाता है।
डॉ. अर्जुन ने बताया कि हार्ट अटैक अचानक आता है। अगर आप घर पर हैं और पास में ना दवा है और ना डॉक्टर, तो ऐसे में प्राथमिक उपचार काम आ सकता है। इसके लिए आयुर्वेद में अदरक को इस्तेमाल करना बताया गया है। क्योंकि, अदरक रक्त प्रवाह को तेज करने का काम करता है। इसी तरह प्रतिदिन अदरक का सेवन भी हार्ट को मजबूत करने का काम करता है।
ताजा अदरक को काट लें और वो मरीज के मुंह में डालकर चबाने के लिए कहें। ऐसा तब तक करें जब तक आंखों में आंसू ना आ जाए। साथ ही मरीज को हल्का गर्म पानी भी दे सकते हैं। डॉ. अर्जुन कहते हैं कि ये सिर्फ बचाव के लिए है। आपको साथ ही फौरन अस्पताल लेकर जाना होगा। तब जाकर डॉक्टर जांच पड़ताल करके अच्छी तरह इलाज कर सकते हैं।
डिस्क्लेमर- हार्ट अटैक आने पर उपरोक्त दी गई जानकारी आयुर्वेदिक डॉक्टर अर्जुन राज ने अपने अनुभव और आयुर्वेदिक चिकित्सा के आधार पर दी है। ताकि आप समय पर मरीज को बचा पाएं और अस्पताल तक सही तरीके से ले जाने में मदद हो पाए। पत्रिका की ये जानकारी सिर्फ स्वास्थ्य जागरूकता के लिए है।
बड़ी खबरेंView All
लाइफस्टाइल
ट्रेंडिंग
स्वास्थ्य