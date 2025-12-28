Mini Heart Attack : क्या मिनी हार्ट अटैक असली है? यहां हो दर्द तो ना करें इग्नोर, कार्डियोलॉजिस्ट ने बताया

Mini Heart Attack : हम हार्ट अटैक के बारे में अक्सर सुनते हैं। हार्ट अटैक आने की कई खबरें भी आए दिन आती रहती हैं। इसी बीच मिनी हार्ट अटैक को लेकर इंटरनेट पर कुछ बातें हो रही हैं। यूजर्स मिनी हार्ट अटैक को लेकर कई तरह के सवाल (Mini Heart Attack FAQs) गूगल पर कर रहे हैं। इसके बारे में पत्रिका की बातचीत डॉ. गौरव सिंघल (ESIC मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में कार्डियोलॉजी विभागाध्यक्ष) और आयुर्वेदिक डॉ. अर्जुन राज से बातचीत की। चलिए, मिनी हार्ट अटैक के बारे में काम की बातें जानते हैं।