Milk and Heart Attack Risk : दूध पीने से हार्ट अटैक जैसी दिल की बीमारी? वैज्ञानिकों ने शोध में क्या पाया

Milk and Heart Attack Risk : हम दूध स्वस्थ रहने के लिए पीते हैं। पर, कई बार कहा जाता है कि दूध पीने से दिल की बीमारी हो सकती है। इसलिए, गूगल पर इस तरह की बातें सर्च भी की जाती हैं- "क्या दूध पीने से दिल की बीमारी हो सकती है? क्या दिल का मरीज दूध पी सकता है? क्या दिल का मरीज रात में दूध पी सकता है?" इतना ही नहीं, इसको लेकर वैज्ञानिक लंबे समय से शोध भी कर रहे हैं। चलिए, दूध और दिल की बीमारी के रिस्क को साइंस की भाषा में समझते हैं।