Congestive Heart Failure: Heart Attack नहीं, CHF है असली ‘Silent Killer’, जानिए क्यों?

Heart Failure Symptoms: आज के समय में दिल की बीमारी एक बड़ी समस्या बन गई है। खराब खानपान और बदलती लाइफस्टाइल के कारण लोगों को हार्ट अटैक जैसी गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन क्या आप ऐसी बीमारी के बारे में जानते हैं जो हार्ट अटैक से भी ज्यादा खतरनाक है? हम बात कर रहे हैं Congestive Heart Failure (CHF) की। ये एक ऐसी खतरनाक स्थिति है, जो बिना शोर के धीरे-धीरे दिल की ताकत को खत्म कर देती है। इसलिए इसे "Silent Killer" भी कहा जाता है। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं।