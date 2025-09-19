Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

स्वास्थ्य

Congestive Heart Failure: Heart Attack नहीं, CHF है असली ‘Silent Killer’, जानिए क्यों?

Congestive Heart Failure Symptoms: दिल की बीमारी का नाम आते ही लोगों के दिमाग में हार्ट अटैक का नाम आता है। लेकिन, Congestive Heart Failure एक ऐसी घातक बीमारी है जो चुपके-चुपके दिक की ताकत को खत्म कर देती है।

भारत

Anamika Mishra

Sep 19, 2025

Heart Attack, Congestive Heart Failure symptoms, CHF vs Heart Attack difference, Silent killer heart disease, What is Congestive Heart Failure, Heart failure symptoms and causes,
कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर और हर्ट अटैक में अंतर। (Image Source: Gemini AI)

Heart Failure Symptoms: आज के समय में दिल की बीमारी एक बड़ी समस्या बन गई है। खराब खानपान और बदलती लाइफस्टाइल के कारण लोगों को हार्ट अटैक जैसी गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन क्या आप ऐसी बीमारी के बारे में जानते हैं जो हार्ट अटैक से भी ज्यादा खतरनाक है? हम बात कर रहे हैं Congestive Heart Failure (CHF) की। ये एक ऐसी खतरनाक स्थिति है, जो बिना शोर के धीरे-धीरे दिल की ताकत को खत्म कर देती है। इसलिए इसे "Silent Killer" भी कहा जाता है। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं।

क्या होता है कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर (What is Congestive Heart Failure)

कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर, या हार्ट फेल्योर, एक दीर्घकालिक स्थिति है जिसमें आपका दिल आपके शरीर की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त ब्लड पंप नहीं कर पाता है। आपका दिल तब भी काम कर रहा होता है। लेकिन, क्योंकि, यह आवश्यक मात्रा में ब्लड का संचालन नहीं कर पाता, इसलिए आपके शरीर के अन्य भागों में ब्लड जमा हो जाता है। ज्यादातर, यह आपके फेफड़ों, पैरों और पंजों में जमा हो जाता है।

ये भी पढ़ें

क्या विटामिन B12 की कमी बढ़ा रही है हार्ट अटैक का खतरा? जानें सच
स्वास्थ्य
Vitamin B12 deficiency

दिल पर क्या असर पड़ता है (Effects On Heart)

दिल की मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं
दिल शरीर की जरूरत के अनुसार पर्याप्त खून पंप नहीं कर पाता
दिल का काम धीमा या असंतुलित हो जाता है

CHF को साइलेंट किलर क्यों कहा जाता है (Why is CHF Called the Silent Killer)

शुरुआती स्टेज में मामूली लक्षण जैसे थकान, हल्की सांस फूलना होता है
लोग इन्हें उम्र या तनाव समझकर नजरअंदाज कर देते हैं
इलाज में देरी से दिल की क्षमता और कमजोर हो जाती है
अंतिम चरण में ऑर्गन फेलियर का खतरा बढ़ जाता है

CHF और Heart Attack में क्या फर्क है? Difference Between CHF and Heart Attack)

पहलूHeart AttackCHF (Heart Failure)
कारणब्लड फ्लो अचानक रुक जाता है दिल की पंपिंग धीरे-धीरे कमजोर होती है
लक्षणसीने में दर्द, सांस फूलना, बेहोशीथकावट, सूजन, लगातार सांस की कमी
समयअचानक होता हैधीरे-धीरे बढ़ता है
खतराजानलेवा लेकिन तुरंत इलाज संभवलंबे समय में जानलेवा और धीरे-धीरे बढ़ता है

लक्षण जिन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए (Symptoms That Should Not Be Ignored)

  • बिना मेहनत के थक जाना
  • रोजमर्रा के काम में सांस फूलना
  • टखनों, पैरों या पेट में सूजन
  • लेटते समय सांस लेने में परेशानी
  • लगातार खांसी या घरघराहट
  • अचानक वजन बढ़ना

बचाव और इलाज (Prevention and Treatment)

  • समय पर जांच और ECG / ECHO कराएं
  • नियमित रूप से BP और शुगर कंट्रोल में रखना
  • नमक और पानी की मात्रा सीमित रखना
  • डॉक्टर द्वारा सुझाई गई दवाओं टाएम से लें
  • दिल के लिए अनुकूल डाइट और एक्सरसाइज
  • जरूरत पर कार्डियक डिवाइस या सर्जरी

ये भी पढ़ें

Robo Shankar Died Reason: इस एक्टर के लिए पेट की बीमारी बनी मौत का कारण…, साउथ के फेमस स्टार शंकर को भी ये बीमारी
स्वास्थ्य
Robo Shankar Died Reason, Robo Shankar Disease, Robo Shankar Death news,

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

health

health news

Published on:

19 Sept 2025 03:44 pm

Hindi News / Health / Congestive Heart Failure: Heart Attack नहीं, CHF है असली ‘Silent Killer’, जानिए क्यों?

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.