Kidney Failure: सावधान! बालों को सीधा करने का शौक आपकी किडनी कर सकता है फेल

लेकिन क्या आपको पता है कि आपके बालों को सुंदर दिखाने का यह चलन आपकी किडनी भी फेल कर सकता है? जी हां, अभी एक ऐसा ही मामला सामने आया है कि 17 साल की एक लड़की, जिसने थोड़े समय पहले ही अपने बालों को सीधा और चमकदार रखने के लिए हेयर-स्ट्रेटनिंग ट्रीटमेंट लिया था, उसे अस्पताल में निरंतर उल्टी और चक्कर आने के कारण भर्ती करना पड़ा। डॉक्टरों ने जो खुलासा किया, वह चौंकाने वाला था।



डॉक्टरों ने बताया कि इन लक्षणों का कारण यह था कि उसे 'एक्यूट किडनी फेलियर' हुआ था। हैरान करने वाली बात यह है कि 17 साल की उम्र में किडनी फेल होने का कारण हेयर-स्ट्रेटनिंग ट्रीटमेंट था। आइए एक्सपर्ट से जानते हैं कि किस प्रकार बालों को सीधा और सुंदर दिखाने का चलन किडनी की बीमारी से जुड़ा हुआ है, किडनी फेल होने के शुरुआती लक्षण क्या हैं और किन बातों को ध्यान में रखकर आप इनसे बच सकते हैं।