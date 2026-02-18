Chikungunya Symptoms: चिकनगुनिया से जूझ रहीं Kiran Rao, जानिए लक्षण, जोड़ों पर असर और बचाव के जरूरी उपाय

चिकनगुनिया मच्छर के काटने से फैलने वाला वायरल इंफेक्शन है। इसमें तेज बुखार तो कुछ दिनों में उतर जाता है, लेकिन असली परेशानी जोड़ों के दर्द और अकड़न की होती है। इस बीमारी का नाम ही बताता है कि मरीज का शरीर झुक जाता है, क्योंकि जोड़ों में इतना दर्द होता है कि चलना-फिरना मुश्किल हो जाता है। वायरस शरीर में जाकर जोड़ों के टिशू पर हमला करता है, जिससे सूजन, दर्द और जकड़न लंबे समय तक बनी रह सकती है। कई मामलों में यह दर्द महीनों तक रहता है और कुछ लोगों में तो यह रूमेटाइड आर्थराइटिस जैसी समस्या की तरह भी दिख सकता है।