22 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

स्वास्थ्य

Chikungunya Alert: सिर्फ बुखार समझकर न करें इग्नोर! तमिलनाडु में तेजी से फैल रही है ये बीमारी, दिखें ये लक्षण तो तुरंत हो जाएं सावधान

Chikungunya Alert: तमिलनाडु में चिकनगुनिया के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। चेन्नई समेत कई जिलों में अलर्ट जारी, स्वास्थ्य विभाग ने मच्छर नियंत्रण और जांच तेज करने के निर्देश दिए हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Dimple Yadav

Jan 22, 2026

Chikungunya Alert

Chikungunya Alert (photo- gemini ai)

Chikungunya Alert: तमिलनाडु के कई जिलों में चिकनगुनिया के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य का स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गया है। सार्वजनिक स्वास्थ्य और निवारक चिकित्सा निदेशालय (DPH) ने सभी जिलों और शहरी स्वास्थ्य निकायों को सतर्क रहने और निगरानी, जांच व मच्छर नियंत्रण के काम तेज करने के निर्देश दिए हैं।

इन जिलों में ज्यादा मामले

स्वास्थ्य विभाग के अनुसार चेन्नई, विलुपुरम, तेनकासी, थेनी, कड्डलूर, चेंगलपट्टू, कांचीपुरम और अरियालूर जिलों में चिकनगुनिया के मामले बढ़े हैं। अधिकारियों का कहना है कि मौजूदा मौसम मच्छरों के पनपने के लिए अनुकूल है, इसलिए संक्रमण तेजी से फैल सकता है।

मरीजों में दिख रहे आम लक्षण

चिकनगुनिया से संक्रमित मरीजों में तेज बुखार, जोड़ों में असहनीय दर्द, मांसपेशियों में दर्द और अत्यधिक थकान या सुस्ती जैसे लक्षण सामने आ रहे हैं। विभाग ने साफ कहा है कि बीमारी की जल्दी पहचान और समय पर इलाज बेहद जरूरी है, ताकि जटिलताएं न बढ़ें।

जांच और रिपोर्टिंग पर जोर

स्वास्थ्य विभाग ने फील्ड अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि बुखार प्रभावित इलाकों से पर्याप्त ब्लड सैंपल इकट्ठा किए जाएं। इनकी जांच IgM ELISA टेस्ट से की जाएगी। साथ ही सरकारी और निजी अस्पतालों तथा डायग्नोस्टिक लैब्स को हर मामले की जानकारी समय पर देने के लिए कहा गया है। विभाग ने चेतावनी दी है कि रिपोर्टिंग में देरी होने पर बीमारी तेजी से फैल सकती है।

अस्पतालों में विशेष इंतजाम

डेंगू और चिकनगुनिया के लिए बने सभी वार्ड मच्छर-मुक्त रखने के आदेश दिए गए हैं। मरीजों के लिए पर्याप्त बेड और मच्छरदानियों की व्यवस्था अनिवार्य की गई है। सेंटिनल सर्विलांस अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों को सरकारी मान्यता प्राप्त जांच किट का पर्याप्त स्टॉक रखने को कहा गया है।

स्वास्थ्यकर्मियों की ट्रेनिंग

डॉक्टरों, नर्सों और फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स के लिए बुखार, डेंगू और चिकनगुनिया से जुड़ी नई राष्ट्रीय उपचार गाइडलाइंस पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। किसी भी अचानक बढ़ोतरी से निपटने के लिए रैपिड रिस्पॉन्स टीमें भी तैयार रखी गई हैं।

मच्छर नियंत्रण अभियान तेज

जिला कलेक्टरों को अलग-अलग विभागों के साथ बैठक कर समन्वित कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। स्वास्थ्य निरीक्षकों और कीट विज्ञानी अधिकारियों को रुके हुए पानी को खत्म करने, हफ्ते में एक बार सफाई अभियान चलाने और रोजाना लार्वा की जांच करने को कहा गया है। जरूरत के अनुसार फॉगिंग और पानी के बड़े टैंकों में लार्वीसाइड डालना भी अनिवार्य किया गया है।

लोगों से सहयोग की अपील

स्वास्थ्य विभाग ने आम जनता से अपील की है कि वे पानी के बर्तनों को हफ्ते में एक बार जरूर साफ करें, मच्छरदानी का इस्तेमाल करें, पूरे कपड़े पहनें और कचरे का सही निपटान करें। विभाग ने बताया कि सभी उपायों की रोजाना समीक्षा की जाएगी और रिपोर्ट मुख्यालय को भेजी जाएगी।

ये भी पढ़ें

Chikungunya Virus in China : मच्छरों के खिलाफ चीन ने उतारे सैनिक, ड्रोन, मछलियां, जानिए छोटे से जीव से सेहत को है कितना बड़ा खतरा
Patrika Special News
Chikungunya virus in China

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

22 Jan 2026 11:33 am

Hindi News / Health / Chikungunya Alert: सिर्फ बुखार समझकर न करें इग्नोर! तमिलनाडु में तेजी से फैल रही है ये बीमारी, दिखें ये लक्षण तो तुरंत हो जाएं सावधान

बड़ी खबरें

View All

स्वास्थ्य

ट्रेंडिंग

लाइफस्टाइल

Cancer Risk: रोज ली जाने वाली इस दवा से कैंसर हो सकता है ठीक, नई रिसर्च में हुआ खुलासा

Cancer Risk
स्वास्थ्य

Diet for Diabetes: बिना दवा के रिवर्स होगी डायबिटीज? फैटी लीवर का काल है ये नया डाइट! जानिए क्या है वो सीक्रेट

Diet for Diabetes
स्वास्थ्य

Hello Doctor: पेट में गैस या डकारें! 80 की उम्र में भी रह सकते हैं फिट, डॉक्टर से जानें पेट से जुड़ें 7 सामन्य सवालों के जवाब

hello doctor
स्वास्थ्य

Fake Medicines: क्या आप खा रहे हैं दवा या जहर? 167 दवाएं क्वालिटी टेस्ट में फेल, घर में रखी दवाइयां तुरंत करें चेक

Fake Medicines
स्वास्थ्य

Nipah Virus: 75% मौत का खतरा और कोई वैक्सीन नहीं! बिना दवा के इस वायरस से लड़ने के लिए डॉक्टर ने दी सुपर अर्जेंट सलाह

Nipah Virus
स्वास्थ्य
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.