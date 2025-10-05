भारत बना वैश्विक स्तर पर Chikungunya से सबसे ज्यादा प्रभावित देश, नए अध्ययन ने चेताया

Chikungunya Health Risk India: एक हालिया वैश्विक अध्ययन ने दुनिया के सामने एक चौंकाने वाला सच रखा है जहां भारत, चिकनगुनिया जैसी खतरनाक मच्छर जनित बीमारी से सबसे ज्यादा लंबे समय तक खतरे का सामना कर रहा है। यह वायरस न केवल बुखार और जोड़ों के दर्द की वजह बन रहा है, बल्कि इसके लंबे समय तक लाखों लोगों की जिंदगी को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकते हैं। एक हालिया अध्ययन के अनुसार, हर साल भारत में 50 लाख से अधिक लोग चिकनगुनिया की चपेट में आ सकते हैं, और यह संख्या आने वाले वर्षों में और भी बढ़ने की आशंका है।