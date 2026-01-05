Flu Cases in America: 70 लाख मरीज, 3100 मौतें! अमेरिका में फ्लू का तांडव, जानिए क्यों फेल हो रही हर कोशिश?

20 दिसंबर को खत्म हुए हफ्ते में ही 19,053 फ्लू से जुड़े अस्पताल में भर्ती मामले सामने आए। यह संख्या पिछले हफ्ते के मुकाबले करीब 9,000 ज्यादा है। इसके साथ ही फ्लू से होने वाली मौतों का आंकड़ा भी लगातार ऊपर जा रहा है। चिंता की बात यह भी है कि इस सीजन में अब तक 8 बच्चों की फ्लू से मौत हो चुकी है, जिनमें से 5 मौतें साल के आखिरी से पहले वाले हफ्ते में दर्ज की गईं। CDC का साफ कहना है कि देशभर में फ्लू की गतिविधि तेजी से बढ़ रही है।