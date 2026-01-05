Flu Cases in America: 70 लाख मरीज, 3100 मौतें! अमेरिका में फ्लू का तांडव, जानिए क्यों फेल हो रही हर कोशिश?

Flu Cases in America (photo- gemini ai)
Flu Cases in America: इस बार का फ्लू सीजन अमेरिका में उम्मीद से कहीं ज्यादा गंभीर होता जा रहा है। CDC (Centers for Disease Control and Prevention) के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, अब तक 70 लाख से ज्यादा लोग फ्लू की चपेट में आ चुके हैं, जिनमें से करीब 81 हजार लोगों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा और 3,100 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि यह आंकड़े आने वाले हफ्तों में और बढ़ सकते हैं।
20 दिसंबर को खत्म हुए हफ्ते में ही 19,053 फ्लू से जुड़े अस्पताल में भर्ती मामले सामने आए। यह संख्या पिछले हफ्ते के मुकाबले करीब 9,000 ज्यादा है। इसके साथ ही फ्लू से होने वाली मौतों का आंकड़ा भी लगातार ऊपर जा रहा है। चिंता की बात यह भी है कि इस सीजन में अब तक 8 बच्चों की फ्लू से मौत हो चुकी है, जिनमें से 5 मौतें साल के आखिरी से पहले वाले हफ्ते में दर्ज की गईं। CDC का साफ कहना है कि देशभर में फ्लू की गतिविधि तेजी से बढ़ रही है।
इस बार ज्यादातर मामले Influenza A (H3N2) के एक नए रूप, जिसे सबक्लेड K कहा जा रहा है, की वजह से हैं। यह वेरिएंट सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया में देखा गया था। Johns Hopkins यूनिवर्सिटी के वायरोलॉजिस्ट डॉ. एंड्रयू पेकोज के मुताबिक, जहां-जहां यह वायरस दिखता है, वहां तेज उछाल देखने को मिलता है। उनका कहना है कि समय भले ही सामान्य फ्लू सीजन जैसा हो, लेकिन मामलों की संख्या और रफ्तार असामान्य है।
फ्लू अचानक हमला करता है और शरीर को पूरी तरह थका देता है। इसके लक्षण हर व्यक्ति में अलग हो सकते हैं, लेकिन आमतौर पर ये संकेत दिखते हैं:
अगर एक साथ कई लक्षण दिखें, तो आराम करना, ज्यादा पानी पीना और दूसरों से दूरी बनाना जरूरी है।
विशेषज्ञों का कहना है कि फिलहाल यह साफ नहीं है कि यह बढ़त कहां जाकर रुकेगी। एक और चिंता यह है कि लोगों में इस नए वेरिएंट के खिलाफ पहले जैसी इम्युनिटी नहीं है, जिससे संक्रमण तेजी से फैल रहा है।
लोगों को लगातार यही सलाह दी जा रही हैं कि फ्लू का टीका लगवाना सबसे अच्छा बचाव है। भले ही वैक्सीन नए वेरिएंट से पहले तैयार हुई हो, लेकिन शुरुआती आंकड़े बताते हैं कि यह पहले जितनी ही असरदार है। हैरानी की बात यह है कि दिसंबर के मध्य तक अमेरिका में सिर्फ 42% लोगों ने ही फ्लू का टीका लगवाया है। विशेषज्ञों का साफ कहना है, अब भी देर नहीं हुई है। फ्लू वैक्सीन लगवाकर आप न सिर्फ खुद को, बल्कि अपने परिवार और बच्चों को भी सुरक्षित रख सकते हैं।
