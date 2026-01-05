5 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

icon

प्रोफाइल

स्वास्थ्य

Flu Cases in America: 70 लाख मरीज, 3100 मौतें! अमेरिका में फ्लू का तांडव, जानिए क्यों फेल हो रही हर कोशिश?

Flu cases in America: अमेरिका में फ्लू तेजी से फैल रहा है। 70 लाख से ज्यादा केस, हजारों अस्पताल में भर्ती। जानें लक्षण, नया वेरिएंट और बचाव के तरीके।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Dimple Yadav

Jan 05, 2026

Flu Cases in America

Flu Cases in America (photo- gemini ai)

Flu Cases in America: इस बार का फ्लू सीजन अमेरिका में उम्मीद से कहीं ज्यादा गंभीर होता जा रहा है। CDC (Centers for Disease Control and Prevention) के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, अब तक 70 लाख से ज्यादा लोग फ्लू की चपेट में आ चुके हैं, जिनमें से करीब 81 हजार लोगों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा और 3,100 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि यह आंकड़े आने वाले हफ्तों में और बढ़ सकते हैं।

हर हफ्ते बढ़ रहे हैं अस्पताल में भर्ती मरीज

20 दिसंबर को खत्म हुए हफ्ते में ही 19,053 फ्लू से जुड़े अस्पताल में भर्ती मामले सामने आए। यह संख्या पिछले हफ्ते के मुकाबले करीब 9,000 ज्यादा है। इसके साथ ही फ्लू से होने वाली मौतों का आंकड़ा भी लगातार ऊपर जा रहा है। चिंता की बात यह भी है कि इस सीजन में अब तक 8 बच्चों की फ्लू से मौत हो चुकी है, जिनमें से 5 मौतें साल के आखिरी से पहले वाले हफ्ते में दर्ज की गईं। CDC का साफ कहना है कि देशभर में फ्लू की गतिविधि तेजी से बढ़ रही है।

नया वेरिएंट बढ़ा रहा है संक्रमण

इस बार ज्यादातर मामले Influenza A (H3N2) के एक नए रूप, जिसे सबक्लेड K कहा जा रहा है, की वजह से हैं। यह वेरिएंट सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया में देखा गया था। Johns Hopkins यूनिवर्सिटी के वायरोलॉजिस्ट डॉ. एंड्रयू पेकोज के मुताबिक, जहां-जहां यह वायरस दिखता है, वहां तेज उछाल देखने को मिलता है। उनका कहना है कि समय भले ही सामान्य फ्लू सीजन जैसा हो, लेकिन मामलों की संख्या और रफ्तार असामान्य है।

फ्लू के आम लक्षण क्या हैं?

फ्लू अचानक हमला करता है और शरीर को पूरी तरह थका देता है। इसके लक्षण हर व्यक्ति में अलग हो सकते हैं, लेकिन आमतौर पर ये संकेत दिखते हैं:

  • बुखार या ठंड लगना
  • लगातार या बढ़ती खांसी
  • गले में दर्द या जलन
  • नाक बहना या बंद होना
  • बदन दर्द और मांसपेशियों में जकड़न
  • सिरदर्द
  • बहुत ज्यादा थकान
  • बच्चों में कभी-कभी उल्टी या दस्त

अगर एक साथ कई लक्षण दिखें, तो आराम करना, ज्यादा पानी पीना और दूसरों से दूरी बनाना जरूरी है।

सबसे बड़ी चिंता क्या है?

विशेषज्ञों का कहना है कि फिलहाल यह साफ नहीं है कि यह बढ़त कहां जाकर रुकेगी। एक और चिंता यह है कि लोगों में इस नए वेरिएंट के खिलाफ पहले जैसी इम्युनिटी नहीं है, जिससे संक्रमण तेजी से फैल रहा है।

वैक्सीन अब भी सबसे मजबूत सुरक्षा

लोगों को लगातार यही सलाह दी जा रही हैं कि फ्लू का टीका लगवाना सबसे अच्छा बचाव है। भले ही वैक्सीन नए वेरिएंट से पहले तैयार हुई हो, लेकिन शुरुआती आंकड़े बताते हैं कि यह पहले जितनी ही असरदार है। हैरानी की बात यह है कि दिसंबर के मध्य तक अमेरिका में सिर्फ 42% लोगों ने ही फ्लू का टीका लगवाया है। विशेषज्ञों का साफ कहना है, अब भी देर नहीं हुई है। फ्लू वैक्सीन लगवाकर आप न सिर्फ खुद को, बल्कि अपने परिवार और बच्चों को भी सुरक्षित रख सकते हैं।

ये भी पढ़ें

Winter Flu Prevention: नए साल के जश्न में न पड़ें बीमार! 25 साल के अनुभवी हार्ट सर्जन ने बताए फ्लू से बचने के 4 उपाय
स्वास्थ्य
winter flu prevention

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

05 Jan 2026 11:24 pm

Published on:

05 Jan 2026 11:22 pm

Hindi News / Health / Flu Cases in America: 70 लाख मरीज, 3100 मौतें! अमेरिका में फ्लू का तांडव, जानिए क्यों फेल हो रही हर कोशिश?

बड़ी खबरें

View All

स्वास्थ्य

ट्रेंडिंग

लाइफस्टाइल

पुरुषों को भी हो सकता है Breast Cancer? अभी जानें कैंसर की गांठ को पहचानने की सही तकनीक!

Breast Cancer
स्वास्थ्य

Ahn Sung Ki: दक्षिण कोरियाई एक्टर ‘अन संग की’ का 74 की उम्र में इस खतरनाक बीमारी से निधन!

Ahn Sung Ki death
स्वास्थ्य

Cancer Cause Night Shift: कैंसर से बचना है तो अभी बदल लें अपनी यह आदत! WHO की कैंसर एजेंसी की बड़ी चेतावनी

Cancer cause night shift
स्वास्थ्य

Hepatitis A Outbreak: कोरोना से भी साइलेंट है यह वायरस! 82 मौत, केरल में 31,000 से ज्यादा संक्रमित

Hepatitis A Outbreak
स्वास्थ्य

Japanese Lifestyle Habits: जापान में 100 साल से अधिक उम्र के लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। लोग उनकी लाइफस्टाइल के बारे में जानने में काफी रुचि रखते हैं, क्योंकि इससे उनकी लंबी उम्र और फिटनेस बनाए रखने के रहस्य समझ में आते हैं। आइए जानते हैं ये खास आदतें।

Longevity secrets Japan, Healthy lifestyle Japanese people, Japanese diet for long life,
लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.