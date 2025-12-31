Winter Flu Prevention: नए साल के जश्न में न पड़ें बीमार! 25 साल के अनुभवी हार्ट सर्जन ने बताए फ्लू से बचने के 4 उपाय

फ्लू या मौसमी इन्फ्लुएंजा हमारे श्वसन तंत्र का बहुत जल्दी फैलने वाला संक्रमण होता है। दुनिया में व्याप्त वायरसों में यह बहुत तीव्र गति से फैलने वाला वायरस है। यह वायरस वैसे तो पूरे साल भर फैलता रहता है, लेकिन उत्तरी गोलार्ध में इसका कहर सर्दियों में ज्यादा देखने को मिलता है। यही कारण है कि इस नए साल के अवसर पर हमें इससे बचने के उपाय पहले से ही जान लेने चाहिए। नए साल के जश्न में लोग पार्टियों में इतने मशगूल होंगे कि सर्दी के कहर को भूल ही जाएंगे। बस यही समय होगा जब यह वायरस आक्रमण करेगा और ठंड का फायदा उठाकर शरीर में प्रवेश कर जाएगा।

