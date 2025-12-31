Alcohol Cancer Risk: सावधान! 31st की पार्टी पड़ न जाए भारी, शराब का वो एक घूंट दे रहा है इन 3 तरह के कैंसर को दावत!

Alcohol Cancer Risk: आज 31 दिसंबर है। नए साल के स्वागत में पार्टियां, म्यूजिक और दोस्तों के साथ जश्न का माहौल है। ऐसे में बहुत से लोग शराब का सेवन जरूरत से ज्यादा कर लेते हैं। कई लोगों के लिए यह “साल में एक दिन” की बात होती है, लेकिन यही आदत आगे चलकर सेहत के लिए गंभीर खतरा बन सकती है।