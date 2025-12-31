Alcohol Cancer Risk: सावधान! 31st की पार्टी पड़ न जाए भारी, शराब का वो एक घूंट दे रहा है इन 3 तरह के कैंसर को दावत!

Alcohol Cancer Risk (Photo- gemini ai)
Alcohol Cancer Risk: आज 31 दिसंबर है। नए साल के स्वागत में पार्टियां, म्यूजिक और दोस्तों के साथ जश्न का माहौल है। ऐसे में बहुत से लोग शराब का सेवन जरूरत से ज्यादा कर लेते हैं। कई लोगों के लिए यह “साल में एक दिन” की बात होती है, लेकिन यही आदत आगे चलकर सेहत के लिए गंभीर खतरा बन सकती है।
हाल ही में Cancer Epidemiology जर्नल में प्रकाशित एक बड़ी रिसर्च बताती है कि शराब पीने से सिर्फ लिवर ही नहीं, बल्कि कई तरह के कैंसर का खतरा बढ़ता है। रिसर्च में शामिल 62 अध्ययनों के आधार पर वैज्ञानिकों ने पाया कि शराब का सेवन जितना ज्यादा और जितनी बार किया जाए, उतना ही कैंसर का जोखिम बढ़ता जाता है।
अध्ययन के अनुसार, शराब पीने वालों में खासतौर पर ब्रेस्ट कैंसर, कोलोरेक्टल (आंत) कैंसर, और लिवर कैंसर का खतरा ज्यादा देखा गया। चौंकाने वाली बात यह है कि यह खतरा सिर्फ बहुत ज्यादा शराब पीने वालों में ही नहीं, बल्कि कम मात्रा में और कभी-कभार पीने वालों में भी पाया गया।
शोधकर्ताओं का कहना है कि कैंसर का खतरा केवल शराब से नहीं बढ़ता। इसमें उम्र, जाति, जीवनशैली, मोटापा, डायबिटीज और लिवर से जुड़ी बीमारियां भी बड़ी भूमिका निभाती हैं। अगर कोई व्यक्ति पहले से इन समस्याओं से जूझ रहा है और शराब भी पीता है, तो उसका जोखिम कई गुना बढ़ सकता है।
नए साल की रात अक्सर लोग सोचते हैं कि आज ज्यादा पी लेने से कुछ नहीं होगा। लेकिन यही सोच धीरे-धीरे आदत बन जाती है। बार-बार शराब पीने से शरीर की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचता है, डीएनए प्रभावित होता है और कैंसर जैसी बीमारियों की संभावना बढ़ जाती है।
इस नए साल पर जश्न जरूर मनाएं, लेकिन समझदारी के साथ।
याद रखिए, एक रात का मजा पूरी जिंदगी की बीमारी नहीं बनना चाहिए। नया साल तभी सच्चे मायनों में शुभ होगा, जब आप खुशियों के साथ अपनी सेहत का भी ख्याल रखें।
