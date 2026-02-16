क्या है Hypogonadism? जिसके शिकार भारत में लाखों पुरुष हैं और उन्हें खबर तक नहीं!

Hypogonadism Symptoms: टेस्टोस्टेरोन को अक्सर मेल हार्मोन कहा जाता है, लेकिन इसका काम सिर्फ मसल्स या सेक्स ड्राइव तक सीमित नहीं होता। यह हड्डियों को मजबूत रखने, दिमाग की कार्यक्षमता, ऊर्जा और पूरे शरीर की सेहत के लिए बेहद जरूरी होता है। उम्र बढ़ने के साथ इसका स्तर धीरे-धीरे कम होना सामान्य है, लेकिन अगर यह बहुत ज्यादा कम हो जाए तो जीवन की गुणवत्ता पर असर पड़ सकता है।