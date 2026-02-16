डाइटिंग करके नहीं, बल्कि चावल और आलू खाकर लोग OMAD से घटा रहे हैं वजन, तरीका जान हो जाएंगे हैरान

OMAD डाइट में 23 घंटे बाद दोबारा खाना खाया जाता है। ऐसे में लंबे समय तक भूखे रहने के कारण तेज भूख लगी होती है और लोग एक ही समय में जरूरत से ज्यादा या अनहेल्दी खाना खा लेते हैं। जिससे वजन कम होने की बजाय बढ़ने लगता है।

इसके अलावा, लंबे समय तक बिना डॉक्टर या डाइटीशियन की सलाह के इस डाइट को फॉलो करने से शरीर में जरूरी विटामिन, मिनरल और प्रोटीन की कमी भी हो सकती है। इससे कमजोरी, थकान, चक्कर आना, लो ब्लड शुगर, सिरदर्द और नींद की समस्या हो सकती है। इसके साथ ही लंबे समय तक भूखे रहने का मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर पड़ सकता है, जिससे चिड़चिड़ापन और गुस्से जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं।