16 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

Health Insurance Viral : ‘हम से पूछ कर पॉलिसी खरीदी थी क्या!’ 50,000 रुपये सालाना प्रीमियम के बाद भी नहीं मिला क्लेम

एक व्यक्ति द्वारा 50,000 रुपये सालाना प्रीमियम भरने के बावजूद मां के इलाज का क्लेम खारिज होने का मामला सामने आया है। दावा है कि क्लेम खारिज करने वाली कंपनी स्टार हेल्थ इंश्योरेंस है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Thalaz Sharma

Feb 16, 2026

Health Insurance claim rejected viral video

प्रतीकात्मक तस्वीर (PC: AI)

Health Insurance Scam: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पहले ट्विटर) पर एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। हमारे देश में हेल्थ इंश्योरेंस को आर्थिक सुरक्षा का मजबूत जरिया माना जाता है और लोग हर साल भारी प्रीमियम भरकर उम्मीद करते हैं कि जरूरत के समय कंपनी साथ देगी। लेकिन लखनऊ के एक व्यक्ति का क्लेम खारिज होने का मामला सामने आने के बाद इस भरोसे पर सवाल खड़े हो गए हैं।

क्या है पूरा मामला?

बताया गया है कि व्यक्ति अपनी मां की हेल्थ पॉलिसी के लिए हर साल लगभग 50,000 रुपये प्रीमियम भर रहा था। जब उनकी मां बीमार पड़ीं तो इलाज के लिए उसने स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी (STAR HEALTH) के हजरतगंज, लखनऊ वाले कार्यालय से संपर्क किया। आरोप है कि उसे कई घंटों तक इंतजार कराया गया और अंत में क्लेम को अस्वीकार कर दिया गया।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उसकी पोस्ट वायरल हो गई, जिसमें उसने दावा किया कि एक एजेंट ने यह तक कह दिया किz। इस घटना ने हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर की कार्यप्रणाली पर व्यापक चर्चा छेड़ दी है।

स्टार हेल्थ इंश्योरेंस की प्रतिक्रिया

विवाद बढ़ने के बाद कंपनी ने सार्वजनिक रूप से प्रतिक्रिया दी। स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी (STAR HEALTH) ने कहा कि दस्तावेजों और मेडिकल रिकॉर्ड के आधार पर सभी क्लेम के निर्णय लिए जाते हैं। कंपनी के अनुसार यदि पॉलिसी लेते समय किसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी साझा नहीं की जाती, तो नियमों के तहत क्लेम अस्वीकार किया जा सकता है।

कंपनी ने यह भी स्पष्ट किया कि प्रत्येक मामले में समीक्षा और शिकायत निवारण की प्रक्रिया उपलब्ध होती है, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जाती है। हालांकि कार्यालय में व्यवहार संबंधी आरोपों पर कंपनी ने कोई विशेष टिप्पणी नहीं की।

पॉलिसी धारकों को क्या करना चाहिए?

हेल्थ इंश्योरेंस एक कानूनी अनुबंध होता है, जिसमें ग्राहक को मेडिकल हिस्ट्री की सही जानकारी देना अनिवार्य होता है। यदि लिखित दस्तावेज और मौखिक जानकारी में अंतर पाया जाता है तो विवाद की स्थिति बन सकती है। ऐसे मामलों में ग्राहक पहले कंपनी के आंतरिक शिकायत तंत्र का उपयोग कर सकते हैं।

यदि समाधान न मिले तो वे इंश्योरेंस ओम्बड्समैन यानी उच्च अधिकारी के पास भी जा सकते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि पॉलिसी खरीदते समय सभी शर्तों को ध्यान से पढ़ना और प्रस्ताव फॉर्म में दी गई जानकारी की जांच करना बेहद जरूरी है।

ये भी पढ़ें

ऐसे कमाएं रिटायरमेंट के बाद 20,000 रुपये प्रति माह, टैक्स भी बचाएं, जानिए इस स्कीम की डिटेल
कारोबार
retirement scss scheme

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

16 Feb 2026 05:05 pm

Hindi News / Business / Health Insurance Viral : ‘हम से पूछ कर पॉलिसी खरीदी थी क्या!’ 50,000 रुपये सालाना प्रीमियम के बाद भी नहीं मिला क्लेम

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

Good News: शादी वालों के लिए खुशखबरी! औंधे मुंह गिरे सोने-चांदी के दाम, मची लूट

Gold-Silver Price
कारोबार

Ishan Kishan Networth: पाकिस्तान के पसीने छुड़ाने वाले भारतीय बल्लेबाज ईशान को है लग्जरी कारों का शौक, जानिए इनकी नेटवर्थ

ishan kishan networth india vs pakistan t20 world cup 2026
कारोबार

आपके घर भी लगा है सोलर, तो पड़ोसी को बिजली बेचकर कर सकते हैं मोटी कमाई, जानिए स्कीम की डिटेल

कारोबार

Bank Holiday: इस हफ्ते तीन दिन बंद रहेंगे बैंक, जानें किस दिन कहां रहेगा अवकाश

bank holiday
कारोबार

Gold Silver Price Today: चांदी लुढ़की 8,000 रुपये, सोना भी पड़ा फीका, जानिए आज का ताजा भाव

gold silver price today fell
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.