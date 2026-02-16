इस हफ्ते तीन दिन बंद रहेंगे बैंक, जानें किस दिन कहां रहेगा अवकाश

20 फरवरी, शुक्रवार को अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में स्टेट डे या स्टेटहुड डे के अवसर पर बैंक बंद रहेंगे। इन राज्यों में यह दिन राज्य स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। बैंकिंग लेनदेन से जुडे कार्यों में स्थानीय स्तर पर रुकावट रहेगी, लेकिन ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, यूपीआई, डिजिटल बैंकिंग और एटीएम सेवाएं उपलब्ध रहेंगी। उल्लेखनीय है कि फरवरी का तीसरा शनिवार 21 फरवरी को पड़ रहा है, और चूंकि दूसरा और चौथा शनिवार ही राष्ट्रीय अवकाश होते हैं, इसलिए इस दिन बैंक खुले रहेंगे।