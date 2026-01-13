13 जनवरी 2026,

कारोबार

Bank Holiday: फरवरी तक इतने दिन बंद रहेंगे बैंक, जानिए छुट्टियों की पूरी लिस्ट

मकर संक्रांति के बाद जनवरी 2026 से फरवरी 2026 तक कुल 8 दिन कई क्षेत्रीय और राष्ट्रीय अवसरों पर बैंक की छुट्टियां रहेंगी। 14 जनवरी को कुछ राज्यों में बैंक बंद रहेंगे, जबकि पूरे महीने अलग अलग तारीखों पर क्षेत्रवार अवकाश घोषित हैं।

Jan 13, 2026

फरवरी में केवल 3 दिन बंद रहेंगे बैंक। (PC: AI)

Bank Holiday 2026: जनवरी 2026 की शुरुआत के साथ ही बैंकों की छुट्टियों को लेकर ग्राहकों में उत्सुकता बनी हुई है, क्योंकि साल के पहले महीने में कई धार्मिक, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय अवसर शामिल होते हैं। अलग अलग राज्यों में स्थानीय त्योहारों और विशेष आयोजनों के कारण बैंकों के कामकाज में बदलाव देखने को मिलता है। मकर संक्रांति के बाद साल के दूसरे महीने तक बैंक कुल 8 दिन तक बंद रहने वाले हैं। कुछ राज्यों में बैंकों का अवकाश रहेगा, जबकि अन्य हिस्सों में सामान्य बैंकिंग सेवाएं जारी रहेंगी।

मकर संक्रांति पर बैंक अवकाश

आरबीआई के हॉलिडे कैलेंडर के अनुसार 14 जनवरी 2026 को मकर संक्रांति, माघ बिहू और उत्तरायण जैसे पर्वों पर कई राज्यों में बैंकों में अवकाश रहेगा। कल मकर संक्रांति के कारण अहमदाबाद, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, और ईटानगर क्षेत्रों में बैंक बंद रहेंगे। वहीं, जयपुर, दिल्ली, मुंबई, लखनऊ जैसे क्षेत्रों में इस दिन बैंक खुले रहेंगे, क्योंकि वहां यह सूचीबद्ध बैंक अवकाश नहीं है।

जनवरी 2026 में क्षेत्रवार बैंक छुट्टियां

15 जनवरी2026 को मकर संक्रांति और नगर निगम चुनाव के कारण बेलापुर, बेंगलुरु, चेन्नई, गंगटोक, हैदराबाद, मुंबई, नागपुर और विजयवाड़ा में बैंक बंद रहेंगे।

16 जनवरी2026 को तिरुवल्लुवर दिवस के अवसर पर चेन्नई और विजयवाड़ा में बैंक अवकाश रहेगा।

17 जनवरी2026 को उझावर थिरुनल पर्व के कारण चेन्नई में बैंक बंद रहेंगे।

23 जनवरी2026 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती और बसंत पंचमी के चलते अगरतला, भुवनेश्वर और कोलकाता में बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध नहीं रहेंगी।

26 जनवरी2026 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर सभी राज्यों में बैंक पूरी तरह बंद रहेंगे।

फरवरी में कुल 3 दिन बैंक ​बंद

18 फरवरी 2026 को लोसर दिवस के उपलक्ष में गंगटोक क्षेत्र में बैंक बंद रहेंगे। 19 फरवरी 2026 को छत्रपति शिवाजी महाराज जयंति के पर्व पर बेलापुर, मुंबई और नागपुर क्षेत्रों में बैंकों की छुट्टी रहेगी। वहीं, 20 फरवरी 2026 को राज्य दिवस और स्टेटहुड डे के पर्व पर आईजोल और ईटानगर क्षेत्रों में बैंकों का अवकाश रहेगा। बता दें कि हर रविवार को बैंकों का साप्ताहिक अवकाश रहता है। इसके अलावा महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को भी बैंक बंद रहते हैं।

खबर शेयर करें:

Hindi News / Business / Bank Holiday: फरवरी तक इतने दिन बंद रहेंगे बैंक, जानिए छुट्टियों की पूरी लिस्ट

