12 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

पूर्व CBI अधिकारी की पत्नी को लगाया 2.58 करोड़ रुपये का चूना, WhatsApp ग्रुप के जरिए हुई साइबर ठगी

पूर्व CBI अधिकारी की पत्नी से 2.58 करोड़ रुपये की साइबर ठगी का मामला सामने आया है, जिसमें फर्जी WhatsApp ग्रुप और नकली स्टॉक मार्केट ऐप के जरिए निवेश कराया गया। पुलिस ने FIR दर्ज कर डिजिटल ट्रेल और बैंक खातों की जांच शुरू कर दी है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Thalaz Sharma

Jan 12, 2026

digital scam

प्रतीकात्मक तस्वीर (PC: AI)

Cyber Fraud: डिजिटल निवेश प्लेटफॉर्म और मैसेजिंग ऐप्स के बढ़ते इस्तेमाल के साथ साइबर फ्रॉड के मामलों में तेजी देखी जा रही है। इसी सिलसिले में ऑनलाइन ठगी से जुड़ा एक नया मामला सामने आया है। हाल के वर्षों में हाई रिटर्न का वादा करने वाले फर्जी स्कीमों के जरिए लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। ऐसे ही एक हाई-प्रोफाइल मामले में एक पूर्व CBI अधिकारी की पत्नी साइबर ठगी की शिकार हुई हैं। मामले में बताया जा रहा है कि फर्जी WhatsApp ग्रुप और नकली ट्रेडिंग ऐप के जरिये महिला से 2.58 करोड़ रुपये की राशि ठग ली गई।

WhatsApp ग्रुप से बनाया भरोसे का जाल

एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के अनुसार, नवंबर में महिला को व्हाट्सएप पर शेयर बाजार में भारी मुनाफे का दावा करने वाला संदेश मिला। इसके बाद उन्हें स्टॉक मार्केट गाइड एक्सचेंज 20 (Stock Market Profit Guide Exchange 20) नाम के ग्रुप में जोड़ा गया। ग्रुप में खुद को एक्सपर्ट बताने वाले एक व्यक्ति ने निवेश से जुड़े विश्लेषण, स्क्रीनशॉट और कथित सफल ट्रेड्स साझा किए। अन्य सदस्य भी बड़े मुनाफे के दावे करते दिखे, जिससे महिला को स्कीम पर भरोसा हो गया और निवेश की प्रक्रिया शुरू हुई।

फर्जी ऐप और SEBI सर्टिफिकेट का इस्तेमाल

ग्रुप में दिए गए निर्देशों पर महिला ने “MCKIEY CM” नाम की एक मोबाइल ऐप डाउनलोड की, जो देखने में प्रोफेशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जैसी थी। ऐप पर लगातार बढ़ता हुआ प्रॉफिट दिखाया जा रहा था। भरोसा बढ़ाने के लिए ठगों ने कथित सेबी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी साझा किए। महिला को बताया गया कि सभी निवेश पूरी तरह वैध और रेगुलेटेड हैं। इसी दौरान उनसे IPO में निवेश के नाम पर बार-बार अतिरिक्त फंड डालने को कहा गया।

गोल्ड ज्वेलरी गिरवी रखकर किया निवेश

लगातार दबाव और बड़े मुनाफे के लालच में महिला ने करीब 12 दिनों में 19 ट्रांजेक्शन के जरिये 2.58 करोड़ रुपये ट्रांसफर कर दिए। रिपोर्ट में बताया गया कि इस रकम के लिए उन्होंने अपनी और पति की गोल्ड ज्वेलरी तक गिरवी रख दी। पैसे अलग-अलग बैंकों के खातों में भेजे गए, जो देश के विभिन्न राज्यों से जुड़े थे। यह पैटर्न सामान्य ब्रोकरेज गतिविधियों से अलग था, लेकिन निवेश के समय महिला ने इसे नजरअंदाज कर दिया।

विड्रॉल बंद होते ही सामने आया फ्रॉड

कुछ समय बाद ऐप पर भारी मुनाफा दिखने लगा, लेकिन जब महिला ने पैसे निकालने की कोशिश की तो विदड्रॉल ऑप्शन बंद मिला। पूछताछ करने पर ग्रुप ने फंड “अनलॉक” करने के लिए और पैसे डालने का दबाव बनाया। तब महिला को ठगी का अहसास हुआ और उन्होंने तुरंत साइबर क्राइम पुलिस से संपर्क किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और तकनीकी जांच शुरू कर दी गई है।

जांच में सामने आ रहे अहम संकेत

प्रारंभिक जांच में पता चला है कि ठगी की रकम को कई “म्यूल” बैंक खातों में तेजी से ट्रांसफर किया गया ताकि पहचान छिपाई जा सके। फर्जी पहचान, नकली सर्टिफिकेट और सोशल इंजीनियरिंग के जरिये पूरे फ्रॉड को अंजाम दिया गया। पुलिस जुड़े खातों को फ्रीज कराने में और आरोपियों की पहचान में जुटी है।

ये भी पढ़ें

F&O Trading: तकनीकी गड़बड़ी से मिले 40 करोड़, निवेश करके कमा लिए 1.75 करोड़ रुपये, क्या मुनाफा रख पाएगा व्यक्ति?
कारोबार
f&o trading

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

12 Jan 2026 12:34 pm

Hindi News / Business / पूर्व CBI अधिकारी की पत्नी को लगाया 2.58 करोड़ रुपये का चूना, WhatsApp ग्रुप के जरिए हुई साइबर ठगी

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

Investment Tips: 2026 में निवेशक जान लें शेयर बाजार के तीन अहम फैक्टर

share market 3 factors
कारोबार

सऊदी अरब ने खोले अपने शेयर बाजार के दरवाजे, 1 फरवरी से आप भी कर पाएंगे निवेश

कारोबार

SSY Calculator: इस सरकारी योजना में आपकी बेटी को मिलेंगे 70 लाख रुपये, जल्द खुलवा लें खाता

Sukanya Samriddhi Yojana Calculator
कारोबार

मकर संक्रांति पर बैंक रहेंगे बंद या खुले? जानें राज्यों की पूरी लिस्ट

कारोबार

मुकेश अंबानी के ग्रीन एनर्जी ड्रीम पर ब्रेक; चीन का टेक्नोलॉजी देने से इनकार, लीथियम-आयन बैटरी सेल योजना रोकी

कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.