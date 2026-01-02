F&O Trading: तकनीकी गड़बड़ी से मिले 40 करोड़, निवेश करके कमा लिए 1.75 करोड़ रुपये, क्या मुनाफा रख पाएगा व्यक्ति?

ईटी की रिपोर्ट के अनुसार, कोटक सिक्योरिटीज के सिस्टम में कोई तकनीकी खामी के कारण राजगुरु नामक ट्रेडर को 40 करोड़ रुपये का मार्जिन मिल गया। उसने अपने दिमाग से इस मार्जिन का इस्तेमाल करके F&O Trading की और महज 20 मिनट में पहले 54 लाख रुपये घाटा खाया, फिर 2.38 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया, जिससे राजगुरु का कुल मुनाफा 1.75 करोड़ रुपये का हुआ। लेकिन कोटक सिक्योटीज ने इस गड़बड़ी को ठीक करते हुए, पहले इस ट्रेडिंग की ब्रोकरेज और अन्य फीस काटी, ट्रेडिंग की रसीद भेजी और फिर पूरा पैसा वापस ले लिया, जिससे राजगुरु के पास कुछ नहीं बचा।