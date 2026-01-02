2 जनवरी 2026,

कारोबार

F&O Trading: तकनीकी गड़बड़ी से मिले 40 करोड़, निवेश करके कमा लिए 1.75 करोड़ रुपये, क्या मुनाफा रख पाएगा व्यक्ति?

तकनीकी गड़बड़ी से मिले भारी मार्जिन ने एक ट्रेडर को करोड़पति बना दिया। F&amp;O ट्रेडिंग से कमाए 1.75 करोड़ रुपये पर ब्रोकर ने दावा किया, लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने ट्रेडर के हक में फैसला सुनाकर मामला चर्चा में ला दिया।

भारत

image

Thalaz Sharma

Jan 02, 2026

f&o trading

प्रतीकात्मक तस्वीर (PC: AI/Gemini)

​बिजनेस और ट्रेडिंग की दुनिया में एक चौंका देने वाला मामला सामने आया है। एक व्यक्ति को तकनीकी गड़बड़ी के कारण 40 करोड़ रुपये का मार्जिन मिल गया, जिससे वायदा और विकल्प ट्रेडिंग करके उसने करोड़ों का मुनाफा कमा लिया। हालांकि, ब्रोकर कंपनी कोटक सिक्योरिटीज ने कोर्ट में अपील दायर की थी कि ये मुनाफा उनके पैसे से हुआ है, इसलिए इस पर इनका हक है। लेकिन कोर्ट ने ट्रेडर के हक में फैसला सुनाते हुए, ब्रोकर की अपील खारिज कर दी।

क्या था मामला?

ईटी की रिपोर्ट के अनुसार, कोटक सिक्योरिटीज के सिस्टम में कोई तकनीकी खामी के कारण राजगुरु नामक ट्रेडर को 40 करोड़ रुपये का मार्जिन मिल गया। उसने अपने दिमाग से इस मार्जिन का इस्तेमाल करके F&O Trading की और महज 20 मिनट में पहले 54 लाख रुपये घाटा खाया, फिर 2.38 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया, जिससे राजगुरु का कुल मुनाफा 1.75 करोड़ रुपये का हुआ। लेकिन कोटक सिक्योटीज ने इस गड़बड़ी को ठीक करते हुए, पहले इस ट्रेडिंग की ब्रोकरेज और अन्य फीस काटी, ट्रेडिंग की रसीद भेजी और फिर पूरा पैसा वापस ले लिया, जिससे राजगुरु के पास कुछ नहीं बचा।

अपने हक की लड़ाई

राजगुरु ने पहले कोटक के कार्यालय में जाकर आदर से विनती की, लेकिन उन्हें कोई सहायता नहीं मिली। फिर, एनएसई के इन्वेस्टर सर्विस सेल (Investor Services Cell) में शिकायत दर्ज की, लेकिन वो भी रिजेक्ट हो गई। शिकायत निवारण समिति जीआरसी के इस आदेश को राजगुरु ने Arbitral Tribunal यानी मध्यस्थ न्यायाधिकरण में चैलेंज किया, यहां भी उनका क्लेम रिजेक्ट हो गया।

अंत में राजगुरु ने NSE Appellate Forum यानी अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील की, जहां वे जीत गए। यहां से आदेश पारित किया गया कि कोटक सिक्योरि​टीज मुनाफे के 1.75 करोड़ रुपये राजगुरु को देगा। साथ ही 26 जुलाई 2022 से 12% ब्याज भी देना होगा।

इस आदेश के ​चलते NSE ने कोटक सिक्योरिटीज के खाते से 2.01 करोड़ रुपये काट लिए। ऐसे में कोटक सिक्योरिटीज ने बॉम्बे हाई कोर्ट में इसके खिलाफ एक अपील दायर की, जिसमें ब्रोकर का कहना था कि मुनाफा उसके पैसे से हुआ है, तो मुनाफे पर उसी का अधिकार है।

कोर्ट का आदेश, राजगुरु के पक्ष में?

बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपने 3 दिसंबर 2025 के आदेश में कहा कि ये मामला कोटक सिक्योरिटीज की गलती के कारण हुआ है। राजगुरु ने ना तो पैसा चोरी किया है, ना ही उधार लिया है। इसके अलावा, केवल इस तकनीकी गलती के कारण ट्रेडर का मुनाफा नहीं हुआ, बल्कि उसने खुद जोखिम उठाया और अपने दिमाग से वायदा और विकल्प ट्रेडिंग की और मुनाफा कमाया।

यदि इस दौरान नुकसान होता, तो उसकी भरपाई भी राजगुरु को ही करनी पड़ती। ऐसे में मुनाफे पर ब्रोकर का दावा उचित नहीं है। ना ही इस ट्रेडिंग से कोटक सिक्योरिटीज का कोई वास्तविक नुकसान हुआ है। इसलिए ये कोर्ट अपीलीय न्यायाधिकरण के फैसले से सहमति जताते हुए, उसे बरकरार रखने का आदेश देता है।

अंत में, अपीलकर्ता के वकील ने दरख्वास्त करते हुए रकम पर 5 हफ्तों का होल्ड लगाने की मांग की। इस पर 24 दिसंबर 2025 को बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि मामले की अगली सुनवाई 4 फरवरी 2026 को होगी और तब तक 3 दिसंबर 2025 का अंतरिम आदेश लागू रहेगा।

