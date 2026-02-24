Salary Increment: इस बार कितना इंक्रीमेंट करेंगी कंपनियां… किस सेक्टर में सबसे ज्यादा बढ़ेगी सैलरी?

EY की फ्यूचर ऑफ पे 2026 रिपोर्ट के अनुसार भी भारत में 2026 में वेतन में 9.1% होने की संभावना है। रिपोर्ट के अनुसार, फाइनेंशियल सर्विसेज, ई-कॉमर्स, लाइफ साइंसेज और फार्मास्यूटिकल्स सेक्टर में बेहतर वेतन वृद्धि होगी। वहीं, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोबाइल और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में अपेक्षाकृत मध्यम वेतन वृद्धि देखने को मिल सकती है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि कंपनियां अब स्किल-बेस्ड पे पर ज्यादा ध्यान दे रही है। खासकर AI और डिजिटल स्किल वाले कर्मचारियों को अधिक वेतन मिल रहा है।