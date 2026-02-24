Post Office RD से 10 साल में पाएं 51 लाख रुपये, जानिए क्या करना होगा आपको

पोस्ट ऑफिस आरडी में 6.7 फीसदी ब्याज दर मिल रही है। (PC: AI)
Post Office RD Calculator: अगर आप अपनी छोटी-छोटी बचत को इन्वेस्ट करके अच्छा-खासा रिटर्न कमाना चाहते हैं, तो पोस्ट ऑफिस आरडी एक अच्छा विकल्प है। यह सरकार समर्थित स्मॉल सेविंग स्कीम है, इसलिए इसमें कोई जोखिम नहीं है। आप हर महीने अपनी सैलरी में से कुछ रकम पोस्ट ऑफिस आरडी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस योजना में न्यूनतम 100 रुपये महीना इन्वेस्ट कर सकते हैं। वहीं, अधिकतम निवेश की कोई लिमिट नहीं है।
पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम (Recurring Deposit Account) में इस समय 6.7 फीसदी सालाना ब्याज मिल रहा है। सरकार हर तीन महीने में इस योजना पर ब्याज दर तय करती है।
|विवरण
|राशि (₹)
|अवधि
|मासिक निवेश
|30,000
|10 वर्ष
|कुल निवेश अवधि
|—
|10 वर्ष
|कुल निवेश राशि
|36,00,000
|10 वर्ष में
|कुल ब्याज राशि
|15,25,640
|10 वर्ष में
|मैच्योरिटी पर कुल फंड
|51,25,640
|10 वर्ष बाद
अगर आपकी सैलरी 70 हजार से 1 लाख रुपये तक या इससे अधिक है, तो आप हर महीने 30,000 रुपये बचाकर पोस्ट ऑफिस आरडी में डाल सकते हैं। आप 5 साल बाद आवदेन देकर मैच्योरिटी अवधि को 5 साल और आगे बढ़ा दें। इस तरह आप 10 साल तक निवेश करेंगे, तो आपके पास 51,25,640 रुपये का फंड तैयार हो जाएगा। इसमें 36,00,000 रुपये आपकी निवेश राशि और 15,25,640 रुपये ब्याज राशि होगी।
