Post Office RD से 10 साल में पाएं 51 लाख रुपये, जानिए क्या करना होगा आपको

Post Office RD Calculator: अगर आप अपनी छोटी-छोटी बचत को इन्वेस्ट करके अच्छा-खासा रिटर्न कमाना चाहते हैं, तो पोस्ट ऑफिस आरडी एक अच्छा विकल्प है। यह सरकार समर्थित स्मॉल सेविंग स्कीम है, इसलिए इसमें कोई जोखिम नहीं है। आप हर महीने अपनी सैलरी में से कुछ रकम पोस्ट ऑफिस आरडी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस योजना में न्यूनतम 100 रुपये महीना इन्वेस्ट कर सकते हैं। वहीं, अधिकतम निवेश की कोई लिमिट नहीं है।