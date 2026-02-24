Kota Gold-Silver Price: सोने-चांदी के दामों में जबरदस्त उछाल, फिर 7000 रुपए चढ़े चांदी के भाव, जानें सोने-चांदी की लेटेस्ट रेट

गोल्ड-सिल्वर की कीमतों के बारे में। फोटो सोर्स- पत्रिका न्यूज
Sarafa Bazar Update: कोटा सर्राफा बाजार में सोमवार को सोने और चांदी के दामों में तेज उछाल दर्ज किया गया। खासतौर पर चांदी की कीमतों में बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिली, जिससे निवेशकों और ग्राहकों के बीच हलचल बढ़ गई है। कारोबारियों के अनुसार वैश्विक बाजार के रुख और बढ़ती मांग के चलते स्थानीय बाजार में भी भाव ऊपर गए हैं।
कोटा सर्राफा बाजार में चांदी के भाव में एक ही दिन में 7000 रुपए की तेज बढ़ोतरी हुई। इसके बाद चांदी का भाव बढ़कर 2,63,000 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गया। लगातार बढ़ते दामों से थोक व्यापारियों के साथ-साथ आम खरीदार भी सतर्क नजर आ रहे हैं।
सोने की कीमतों में भी मजबूती देखने को मिली। जेवराती सोना 1400 रुपए की तेजी के साथ 1,58,800 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। वहीं शुद्ध सोने का भाव बढ़कर 1,59,600 रुपए प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया। ज्वैलर्स का कहना है कि शादी-ब्याह के सीजन की मांग और अंतरराष्ट्रीय बाजार के प्रभाव से सोने में तेजी बनी हुई है।
गोल्ड (24 k) (99.5): 158500
गोल्ड (22 k) :146759
गोल्ड (20 k) : 137826
गोल्ड (18 k) : 126800
गोल्ड (14 k) : 111620
(भाव: कोटा ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार)
सर्राफा कारोबारियों का मानना है कि यदि अंतरराष्ट्रीय बाजार में मजबूती बनी रही तो आने वाले दिनों में सोने-चांदी के दाम और ऊपर जा सकते हैं। हालांकि ऊंचे भाव के कारण खुदरा खरीदारी पर कुछ असर पड़ सकता है। विशेषज्ञ निवेशकों को बाजार की चाल देखकर ही खरीदारी की सलाह दे रहे हैं।
