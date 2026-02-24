Kota Gold-Silver Price: सोने-चांदी के दामों में जबरदस्त उछाल, फिर 7000 रुपए चढ़े चांदी के भाव, जानें सोने-चांदी की लेटेस्ट रेट

Sarafa Bazar Update: कोटा सर्राफा बाजार में सोमवार को सोने और चांदी के दामों में तेज उछाल दर्ज किया गया। खासतौर पर चांदी की कीमतों में बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिली, जिससे निवेशकों और ग्राहकों के बीच हलचल बढ़ गई है। कारोबारियों के अनुसार वैश्विक बाजार के रुख और बढ़ती मांग के चलते स्थानीय बाजार में भी भाव ऊपर गए हैं।