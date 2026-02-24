24 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

Chhattisgarh Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोटा

Kota Gold-Silver Price: सोने-चांदी के दामों में जबरदस्त उछाल, फिर 7000 रुपए चढ़े चांदी के भाव, जानें सोने-चांदी की लेटेस्ट रेट

Gold-Silver Rate Hike: सर्राफा बाजार में सोमवार को चांदी व सोने में तेजी रही। चांदी के भाव 7000 रुपए की तेजी के साथ प्रति किलो 263000 रहे। जेवराती सोने के भाव 1400 रुपए की तेजी के साथ 158800 प्रति 10 ग्राम पर आ गए।

less than 1 minute read
Google source verification

कोटा

image

Akshita Deora

Feb 24, 2026

gold silver price update chandi drops in 2 days current value check current price up

गोल्ड-सिल्वर की कीमतों के बारे में। फोटो सोर्स- पत्रिका न्यूज

Sarafa Bazar Update: कोटा सर्राफा बाजार में सोमवार को सोने और चांदी के दामों में तेज उछाल दर्ज किया गया। खासतौर पर चांदी की कीमतों में बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिली, जिससे निवेशकों और ग्राहकों के बीच हलचल बढ़ गई है। कारोबारियों के अनुसार वैश्विक बाजार के रुख और बढ़ती मांग के चलते स्थानीय बाजार में भी भाव ऊपर गए हैं।

चांदी में बड़ी छलांग

कोटा सर्राफा बाजार में चांदी के भाव में एक ही दिन में 7000 रुपए की तेज बढ़ोतरी हुई। इसके बाद चांदी का भाव बढ़कर 2,63,000 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गया। लगातार बढ़ते दामों से थोक व्यापारियों के साथ-साथ आम खरीदार भी सतर्क नजर आ रहे हैं।

सोने के दाम भी चढ़े

सोने की कीमतों में भी मजबूती देखने को मिली। जेवराती सोना 1400 रुपए की तेजी के साथ 1,58,800 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। वहीं शुद्ध सोने का भाव बढ़कर 1,59,600 रुपए प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया। ज्वैलर्स का कहना है कि शादी-ब्याह के सीजन की मांग और अंतरराष्ट्रीय बाजार के प्रभाव से सोने में तेजी बनी हुई है।

गोल्ड कैरेट भाव

गोल्ड (24 k) (99.5): 158500
गोल्ड (22 k) :146759
गोल्ड (20 k) : 137826
गोल्ड (18 k) : 126800
गोल्ड (14 k) : 111620
(भाव: कोटा ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार)

आगे क्या रह सकता है रुख

सर्राफा कारोबारियों का मानना है कि यदि अंतरराष्ट्रीय बाजार में मजबूती बनी रही तो आने वाले दिनों में सोने-चांदी के दाम और ऊपर जा सकते हैं। हालांकि ऊंचे भाव के कारण खुदरा खरीदारी पर कुछ असर पड़ सकता है। विशेषज्ञ निवेशकों को बाजार की चाल देखकर ही खरीदारी की सलाह दे रहे हैं।

ये भी पढ़ें

Ajmer: 1 अप्रैल से बढ़ेगा दूध का रेट…फैट कटौती खत्म, कई पदों पर होगी सीधी भर्ती, कर्मचारियों के पैकेज में होगी बढ़ोतरी
अजमेर
Ajmer Dairy Meet

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

24 Feb 2026 08:42 am

Published on:

24 Feb 2026 07:40 am

Hindi News / Rajasthan / Kota / Kota Gold-Silver Price: सोने-चांदी के दामों में जबरदस्त उछाल, फिर 7000 रुपए चढ़े चांदी के भाव, जानें सोने-चांदी की लेटेस्ट रेट

बड़ी खबरें

View All

कोटा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Kota Mandi Bhav : गेहूं, धान, सरसों मंदा

Kota Mandi
कोटा

Kota: मार्च से पहले RTO सख्त, बैंक फ्रीज करने के बाद इन टैक्स डिफॉल्टरों पर होगी संपत्ति कुर्की की कार्रवाई

Bank Account
कोटा

Kota Murder Case: सिगरेट के लिए फेफड़ों में घोंपा चाकू, विक्रम सिंह मर्डर केस में 2 आरोपी गिरफ्तार

Kota Murder
कोटा

Murder: कोटा में ‘कुख्यात हिस्ट्रीशीटर’ की निर्मम हत्या, कुछ महीने पहले ही जेल से आया था बाहर

Kota Murder
कोटा

राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का 'गज़ब' ज्ञान, गाय और भैंस के दूध के बीच बता डाले ये फर्क

Madan Dilawar
कोटा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.