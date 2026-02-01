23 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

Chhattisgarh Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोटा

Kota Mandi Bhav : गेहूं, धान, सरसों मंदा

भामाशाहमंडी में सोमवार को सभी जिंसों की आवक 70000 कट्टे की रही। गेहूं 25, धान 100, सरसों 100 रुपए मंदी रही। लहसुन लगभग 1500 कट्टे की आवक रही। नया लहसुन 3500 से 9000 रहा। किराना बाजार में खाद्य तेलों के भावों में आंशिक बदलाव आया। भाव इस प्रकार रहे : गेहूं 2370 से 2420, धान [&hellip;]

2 min read
Google source verification

कोटा

image

Shailendra Tiwari

Feb 23, 2026

Kota Mandi

Kota Mandi

भामाशाहमंडी में सोमवार को सभी जिंसों की आवक 70000 कट्टे की रही। गेहूं 25, धान 100, सरसों 100 रुपए मंदी रही। लहसुन लगभग 1500 कट्टे की आवक रही। नया लहसुन 3500 से 9000 रहा। किराना बाजार में खाद्य तेलों के भावों में आंशिक बदलाव आया।

भाव इस प्रकार रहे : गेहूं 2370 से 2420, धान सुगन्धा 2800 से 3201, धान (1509) 3400 से 4000, धान (1847) 3200 से 3701, धान (1718-1885) 3900 से 4320, धान (पूसा-1) 3600 से 4280, धान (1401-1846) 3800 से 4360, धान दागी 1500 से 3200, सोयाबीन 4000 से 5301, सरसों नई 5500 से 6450, अलसी 6000 से 6700, ज्वार शंकर 1700 से 2300, ज्वार सफेद 2800 से 5000, बाजरा 1800 से 2050, मक्का लाल 1400 से 1550, मक्का सफेद 1600 से 2200, जौ 2000 से 2300, तिल्ली 7000 से 8500, मैथी 4000 से 5200, धनिया बादामी 7500 से 9100, धनिया ईगल 9200 से 9500, धनिया नया गीला 6700 से 9000, मूंग 6000 से 6900, उड़द 4500 से 8200, चना देशी 4700 से 5171, चना मौसमी 4700 से 5100, चना पेप्सी 4800 से 5151, चना डंकी 3500 से 4700, चना काबुली 5500 से 7500 रुपए प्रति क्विंटल रहे।

खाद्य तेल भाव : (15 किलो प्रति टिन) सोया रिफाइंड फॉर्च्यून 2420, चंबल 2370, सदाबहार 2235, लोकल रिफाइंड 2160, दीप ज्योति 2250, सरसों स्वास्तिक 2560, अलसी 2360 रुपए प्रति टिन।

मूंगफली : ट्रक 3050, कोटा स्वास्तिक 2670, सोना सिक्का 2930, कटारिया गोल्ड 2690 रुपए प्रति टिन।

वनस्पति घी : स्कूटर 1900, अशोका 1890 रुपए प्रतिटिन।

चीनी : 4200 से 4250 प्रति क्विंटल रहे।

देसी घी: मिल्क फूड 9500, कोटा फ्रेश 8800, पारस 9380, नोवा 9350, अमूल 9800, मधुसूदन 9750 रुपए प्रतिटिन।

चावल व दाल: बासमती चावल 8500-9500, मूंग दाल 8500-9000, मोगर 9500-10000, चना दाल 6600-6900, तुअर दाल 10000-13000 क्विंटल रहा।

कोटा सर्राफा : चांदी व सोने में तेजी

सर्राफा बाजार में सोमवार को चांदी व सोने में तेजी रही। चांदी के भाव 7000 रुपए की तेजी के साथ प्रति किलो 263000 रहे। जेवराती सोने के भाव 1400 रुपए की तेजी के साथ 158800 प्रति 10 ग्राम पर आ गए। शुद्ध सोने के भाव 159600 हो गए।

गोल्ड कैरेट भाव

गोल्ड (24 k) (99.5): 158500

गोल्ड (22 k) :146759

गोल्ड (20 k) : 137826

गोल्ड (18 k) : 126800

गोल्ड (14 k) : 111620

(भाव: कोटा ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

कोटा

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

23 Feb 2026 08:55 pm

Published on:

23 Feb 2026 08:54 pm

Hindi News / Rajasthan / Kota / Kota Mandi Bhav : गेहूं, धान, सरसों मंदा

बड़ी खबरें

View All

कोटा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Kota: मार्च से पहले RTO सख्त, बैंक फ्रीज करने के बाद इन टैक्स डिफॉल्टरों पर होगी संपत्ति कुर्की की कार्रवाई

Bank Account
कोटा

Kota Murder Case: सिगरेट के लिए फेफड़ों में घोंपा चाकू, विक्रम सिंह मर्डर केस में 2 आरोपी गिरफ्तार

Kota Murder
कोटा

Murder: कोटा में ‘कुख्यात हिस्ट्रीशीटर’ की निर्मम हत्या, कुछ महीने पहले ही जेल से आया था बाहर

Kota Murder
कोटा

राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का 'गज़ब' ज्ञान, गाय और भैंस के दूध के बीच बता डाले ये फर्क

Madan Dilawar
कोटा

Kota Accident: हादसे के बाद सड़क पर तड़प रहा था 3 साल की बेटी का पिता, पुलिस जीप भी नहीं रूकी, आखिरकार मौत

Kota, Kota accident, Kota road accident, Kota bike accident, youth dies in Kota, Kota news, Rajasthan news, कोटा, कोटा एक्सीडेंट, कोटा रोड एक्सीडेंट, कोटा बाइक एक्सीडेंट, कोटा में युवक की मौत, कोटा न्यूज, राजस्थान न्यूज
कोटा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.