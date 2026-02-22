Ajmer: 1 अप्रैल से बढ़ेगा दूध का रेट…फैट कटौती खत्म, कई पदों पर होगी सीधी भर्ती, कर्मचारियों के पैकेज में होगी बढ़ोतरी

Photo: Patrika
Ajmer Dairy Union: पशुपालकों को 1 अप्रेल से 10 प्रति फैट दूध खरीद मूल्य देने, सरस सुरक्षा कवच योजना के स्थान पर आरसीडीएफ की एलआईसी के माध्यम से नई योजना का लागू किया जाएगा। रील कंपनी से जिला संघ एवं आरसीडीएफ को सीधे डाटा भेजा जाएगा। यह निर्णय शनिवार को अजमेर डेयरी संघ की 160वीं संचालक मंडल की बैठक में लिए गए।
डेयरी अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी ने बताया कि पशुपालकों को 9 प्रति फैट की दर से दिया जा रहा दूध खरीद मूल्य 31 मार्च 2026 तक जारी रहेगा। 1 मार्च से समितियों की हिस्सा राशि के रूप में 0.75 प्रति फैट जो जमा हो रही है, उसे मार्च माह के लिए घटाकर 0.50 प्रति फैट किया जाएगा । बकाया 0.25 प्रति फैट संघ में जमा रहेगा। चालू वित्तीय वर्ष में 10 करोड़ का लाभांश अर्जित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।
संघ में जमा समितियों के 2 प्रतिशत बचत खाते में से दुग्ध संकलन पर वर्तमान में की जा रही 0.25 प्रति फैट की कटौती को 1 अप्रैल से बंद किया जाएगा। 50 समितियों को एनपीडीडी के माध्यम से जोड़ा जाएगा। प्रबंध संचालक रामलाल चौधरी, राजस्थान को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन प्रतिनिधि संतोष कुमार शर्मा, संचालक मंडल सदस्य छोगा लाल चौधरी, दिनेश सिंह राठौड़, लादूराम जाट, रामपाल गुर्जर,रूपचंद नुवाद और अन्य मौजूद रहे।
बड़ी खबरेंView All
अजमेर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग