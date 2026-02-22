Ajmer: 1 अप्रैल से बढ़ेगा दूध का रेट…फैट कटौती खत्म, कई पदों पर होगी सीधी भर्ती, कर्मचारियों के पैकेज में होगी बढ़ोतरी

डेयरी अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी ने बताया कि पशुपालकों को 9 प्रति फैट की दर से दिया जा रहा दूध खरीद मूल्य 31 मार्च 2026 तक जारी रहेगा। 1 मार्च से समितियों की हिस्सा राशि के रूप में 0.75 प्रति फैट जो जमा हो रही है, उसे मार्च माह के लिए घटाकर 0.50 प्रति फैट किया जाएगा । बकाया 0.25 प्रति फैट संघ में जमा रहेगा। चालू वित्तीय वर्ष में 10 करोड़ का लाभांश अर्जित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।