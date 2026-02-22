Ajmer: देश का पहला और दुनिया का छठा ‘गैस्ट्रिक ट्रांसेक्शन’ केस, 2 हिस्सों में बंटा पेट जोड़कर बचाई युवक की जान

कॉलेज से संबद्ध जवाहर लाल नेहरू अस्पताल में शल्य चिकित्सक डॉ. अनिल शर्मा और उनकी टीम ने यह सर्जरी की। 6 जून को किशनगढ़ की एक मार्बल फैक्टरी में भारी ट्रॉली से कुचलने पर युवक नुरसेद (29) का पेट (आमाशय) दो हिस्सों में बंट गया था। साथ ही तिल्ली और किडनी में गंभीर चोट, 8 पसलियां चकनाचूर और कूल्हे की हड्डी में दो फ्रैक्चर जैसी कई जानलेवा चोटें आई थीं। मरीज की नाजुक स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने इमरजेंसी एक्सप्लोरेटरी पेट की जटिल सर्जरी कर मरीज की जान बचाई। अधीक्षक डॉ. अरविन्द खरे के अनुसार, यह ऑपरेशन देश का पहला व दुनिया का छठा केस है।