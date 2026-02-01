अजमेर: तेज धमाके से आकाशीय बिजली गिरी, छह महिलाएं व एक बालक अचेत, गांव में मची अफरा-तफरी

पुलिस के अनुसार ग्राम नून्द्री मालदेव में बुधवार को एक परिवार में गमी हो गई। इस गमी के कार्यक्रम में शरीक होने के लिए गांव के बड़ी संख्या में लोग एवं रिश्तेदार पहुंचे थे। गमी की बैठक चल रही थी। इस दौरान तेज गर्जना के साथ हल्की बरसात का दौर शुरू हो गया। तेज आवाज में बिजलियां कड़कने लगीं। इसी दौरान तेज धमाके के साथ गमी वाले घर के पास ही पेड़ पर आकाशीय बिजली गिर गई।