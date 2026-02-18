Ajmer : ‘मरीज नहीं देखे जाएंगे, अनावश्यक कॉल ना करें’ डॉक्टर ने मोबाइल पर स्टेटस लगाया, इसके बाद दी जान

मंगलवार को घर में खाना बनाने वाली महिला क्वार्टर पर आई थी। उस समय गेट खुला हुआ था और डॉ. मीणा घर पर मौजूद थे। महिला नाश्ता बनाकर लौट गई। इसी दौरान मरीजों के अपॉइंटमेंट बुक करने वाले युवक हर्ष से उनकी सुबह करीब साढ़े दस बजे व्हाट्सएप पर बातचीत हुई। हर्ष ने मरीजों को देखने का समय पूछा तो डॉ. मीणा ने मना कर दिया कि वे मरीज नहीं देखेंगे। बुधवार के लिए समय पूछने पर उन्होंने लिखा… कल का कल देखेंगे। सुबह 10:37 बजे डॉ. मीणा ने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लिखा “मरीज नहीं देखे जाएंगे, अनावश्यक कॉल ना करें।” इसके बाद क्या परिस्थितियां बनीं, यह जांच का विषय है।