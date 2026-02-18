18 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

MP Budget 2026

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अजमेर

Ajmer : ‘मरीज नहीं देखे जाएंगे, अनावश्यक कॉल ना करें’ डॉक्टर ने मोबाइल पर स्टेटस लगाया, इसके बाद दी जान

केकड़ी में चर्म रोग विशेषज्ञ डॉ. अशोक कुमार मीणा ने चिकित्सालय परिसर के पीछे स्थित सरकारी क्वार्टर में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली।

2 min read
Google source verification

अजमेर

image

kamlesh sharma

Feb 18, 2026

डॉ अशोक कुमार मीणा। (फाइल फोटो)

केकड़ी (अजमेर)। शहर के जिला चिकित्सालय में चर्म रोग विशेषज्ञ डॉ. अशोक कुमार मीणा ने चिकित्सालय परिसर के पीछे स्थित सरकारी क्वार्टर में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर बड़ी संख्या में चिकित्साकर्मी व लोग मौके पर एकत्र हो गए। पुलिस ने क्वार्टर का गेट तोड़कर अंदर प्रवेश किया और शव को जिला चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया। पुलिस ने मर्ग दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी।

सुबह तक सब सामान्य, फिर बदला घटनाक्रम

मंगलवार को घर में खाना बनाने वाली महिला क्वार्टर पर आई थी। उस समय गेट खुला हुआ था और डॉ. मीणा घर पर मौजूद थे। महिला नाश्ता बनाकर लौट गई। इसी दौरान मरीजों के अपॉइंटमेंट बुक करने वाले युवक हर्ष से उनकी सुबह करीब साढ़े दस बजे व्हाट्सएप पर बातचीत हुई। हर्ष ने मरीजों को देखने का समय पूछा तो डॉ. मीणा ने मना कर दिया कि वे मरीज नहीं देखेंगे। बुधवार के लिए समय पूछने पर उन्होंने लिखा… कल का कल देखेंगे। सुबह 10:37 बजे डॉ. मीणा ने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लिखा “मरीज नहीं देखे जाएंगे, अनावश्यक कॉल ना करें।” इसके बाद क्या परिस्थितियां बनीं, यह जांच का विषय है।

अवकाश पर थे, फोन कॉल का नहीं मिला जवाब

चिकित्सालय प्रशासन के अनुसार डॉ. मीणा ने सोमवार को अस्वस्थता का हवाला देते हुए अवकाश लिया था। उन्होंने पीएमओ डॉ. नवीन जांगिड़ को व्हाट्सएप संदेश भेजकर इसकी जानकारी दी थी। मंगलवार को ड्यूटी पर नहीं पहुंचने पर पीएमओ ने उन्हें फोन किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। संदेह होने पर एक चिकित्साकर्मी उनके क्वार्टर पर पहुंचा। गेट अंदर से बंद मिला। आवाज देने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। खिड़की से झांककर देखा तो डॉ. मीणा फंदे पर लटके दिखाई दिए। इसके बाद पुलिस व प्रशासन को सूचना दी गई।

क्वार्टर सील, एफएसएल टीम जुटाएगी साक्ष्य

घटना के बाद पुलिस ने क्वार्टर सील कर दिया है। मौके पर एफएसएल टीम को बुलाया गया है, जो साक्ष्य जुटाएगी। प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है, हालांकि पुलिस अन्य संभावनाओं से भी इनकार नहीं कर रही है।

डेढ़ साल से थे पदस्थ, परिवार गांव में

डॉ. मीणा मूलतः देवली के पास स्थित गांव राजकोट के निवासी थे। वे करीब सवा साल से केकड़ी जिला चिकित्सालय में पदस्थ थे और सरकारी क्वार्टर में अकेले रहते थे। उनके परिजन गांव में निवास करते हैं, जबकि उनकी पत्नी दिल्ली में सरकारी सेवा में कार्यरत है।

सुसाइड नोट में लिखा- नहीं मिला अपनों का साथ

परिजन के केकड़ी पहुंचने के बाद एफएसएल टीम की मौजूदगी में पुलिस ने उनके क्वार्टर की सघन तलाशी ली। तलाशी के दौरान सुसाइड नोट बरामद हुआ है। पुलिस सूत्रों के अनुसार नोट में लिखा है कि ‘मुझे अपनों का पूरा साथ नहीं मिला। सभी को सिर्फ इससे मतलब रहा कि मैं कितना कमाता हूं। मैं काफी समय से घुटन में जी रहा हूं, जो अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। इसलिए अपनी जान दे रहा हूं। सभी खुश रहना।’ पुलिस ने सुसाइड नोट कब्जे में लेकर जांच में शामिल कर लिया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

18 Feb 2026 02:48 pm

Hindi News / Rajasthan / Ajmer / Ajmer : ‘मरीज नहीं देखे जाएंगे, अनावश्यक कॉल ना करें’ डॉक्टर ने मोबाइल पर स्टेटस लगाया, इसके बाद दी जान

पत्रिका लाइव अपडेट

MP Budget 2026 Highlights : मोहन सरकार ने खोला सौगातों का पिटारा, अबतक का सबसे बड़ा बजट पेश

MP Budget 2026 Highlights
भोपाल

बड़ी खबरें

View All

अजमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

अजमेर: सड़क हादसे में पटवारी की मौत, शादी समारोह से लौटते समय हुआ हादसा

अजमेर

‘बेटी दे दो, वरना जान दे दूंगी…’ प्रेमी संग जाने की जिद पर थाने में हंगामा, मां-बाप ने छिड़का पेट्रोल; मची भारी तोड़फोड़

Ajmer
अजमेर

PM Modi Rajasthan Visit : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 'मिशन राजस्थान', तैयारियों के बीच अजमेर से आई ये बड़ी अपडेट

Rajasthan news PM Modi
अजमेर

राजस्थान में दबंगों ने पूर्व सरपंच को बोलेरो से कुचला, तड़प-तड़पकर तोड़ा दम

Ajmer News Former Sarpanch Run Over by Bolero
अजमेर

Ajmer: करोड़ों सैलानी, हजारों नौकरियां… युवाओं के लिए बड़ा मौका, जानें किन-किन कोर्स से मिलेगा फायदा

Travel Boom In Ajmer-Pushkar
अजमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.