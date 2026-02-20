20 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अजमेर

Rajasthan: पूर्व पार्षद का पुत्र ससुराल से गिरफ्तार, तत्कालीन महिला पार्षद से मारपीट मामले में भेजा जेल

Rajasthan News: वाहिद मोहम्मद को 2012 में तत्कालीन महिला पार्षद शाहिदा परवीन से मारपीट के मामले में अपील खारिज होने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। दरगाह थाना पुलिस ने उसे जोधपुर स्थित ससुराल से पकड़कर अदालत में पेश किया, जहां से न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया।

2 min read
Google source verification

अजमेर

image

Akshita Deora

Feb 20, 2026

Former Councilor's Son Arrested

फोटो: पत्रिका

Former Councilor's Son Wahid Mohammad Arrested: अजमेर नगर निगम के वार्ड 4 की तत्कालीन महिला पार्षद शाहिदा परवीन से मारपीट के प्रकरण में पूर्व महिला पार्षद के पुत्र और अजमेर उत्तर विधानसभा ब्लॉक अ के अध्यक्ष वाहिद मोहम्मद को दरगाह थाना पुलिस ने गुरूवार को गिरफ्तार कर लिया।

उसे मुंसिफ अदालत ने छह वर्ष पूर्व मारपीट के आरोप में दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई थी। आरोपी आदेश की अपील खारिज होने पर गिरफ्तारी के डर से जोधपुर में अपनी ससुराल भाग गया। पुलिस ने उसे अदालत में पेश किया। जहां से उसको न्यायिक अभिरक्षा में भेजने के आदेश दिए गए।

पुलिस के अनुसार दरगाह, अन्दर कोट, अंजुमन गली निवासी वाहिद मोहम्मद को जोधपुर से गिरफ्तार किया। वाहिद मोहम्मद को 2012 में नगर निगम की वार्ड 4 की तत्कालीन महिला पार्षद शाहिदा परवीन से मारपीट के मामले में अदालत ने 2020 में विभिन्न धाराओं में एक माह का कारावास व अर्थदंड से दंडित किया था। आरोपी वाहिद मोहम्मद ने आदेश के खिलाफ सेशन न्यायालय में अपील की। अदालत ने 21 जनवरी 2026 को अपील खारिज करते हुए मुंसिफ अदालत के फैसले को यथावत रखा।

यों कसा शिकंजा

पड़ताल में सामने आया कि दरगाह थाना पुलिस ने आरोपी के सजा वारन्ट बिना तामील किए लौटाए। इसी दौरान वाहिद मोहम्मद ने खारिज अपील की नकल के लिए स्वयं प्रार्थना पत्र लगा दिया। पुलिस की वारंट तामीली को लेकर कार्यशैली ने मामले में सवाल खड़े कर दिए। अदालत ने सख्ती दिखाते हुए दरगाह थाना पुलिस को आरोपी वाहिद मोहम्मद को गिरफ्तार कर अदालत के समक्ष पेश करने के आदेश दिए।

आरोपी को लगी भनक

उधर अदालत के आदेश की आरोपी वाहिद मोहम्मद को भनक लग गई। वह अपने ससुराल जोधपुर जाकर बैठ गया। कोर्ट के सख्त रवैये पर थानाप्रभारी दिनेश जीवनानी ने 13 फरवरी को गिरफ्तारी वारंट तामील कराने के लिए त्रिपोलिया गेट चौकी प्रभारी एएसआई हुकमाराम सारण के नेतृत्व में हैडकांस्टेबल कालूराम, सिपाही राकेश, रामकुमार और रामसिंह की टीम का गठन किया। पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गुरूवार को आरोपी को जोधपुर से गिरफ्तार कर लिया।

इनका कहना है…

वारंटी वाहिद मोहम्मद को जोधपुर से पकड़ा। उसको गुरुवार शाम को अदालत में पेश किया। जहां से उसको न्यायिक अभिरक्षा में भेजने के आदेश दिए।

हुकमाराम सारण, एएसआई दरगाह थाना

ये भी पढ़ें

Rajasthan Panchayat Election 2026: सीएम भजनलाल का बड़ा एलान, पंचायत चुनाव में इन्हें मिलेगा मौका
टोंक
Bhajan Lal Sharma

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

20 Feb 2026 12:14 pm

Published on:

20 Feb 2026 12:13 pm

Hindi News / Rajasthan / Ajmer / Rajasthan: पूर्व पार्षद का पुत्र ससुराल से गिरफ्तार, तत्कालीन महिला पार्षद से मारपीट मामले में भेजा जेल

बड़ी खबरें

View All

अजमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Luni River: लूनी नदी के बहाव क्षेत्र में होगा सुधार, बाढ़ से निपटने की बनेगी ठोस योजना

Luni River
अजमेर

अजमेर: तेज धमाके से आकाशीय बिजली गिरी, छह महिलाएं व एक बालक अचेत, गांव में मची अफरा-तफरी

अजमेर

अजमेर: सड़क हादसे में पटवारी की मौत, शादी समारोह से लौटते समय हुआ हादसा

अजमेर

Ajmer : ‘मरीज नहीं देखे जाएंगे, अनावश्यक कॉल ना करें’ डॉक्टर ने मोबाइल पर स्टेटस लगाया, इसके बाद दी जान

अजमेर

‘बेटी दे दो, वरना जान दे दूंगी…’ प्रेमी संग जाने की जिद पर थाने में हंगामा, मां-बाप ने छिड़का पेट्रोल; मची भारी तोड़फोड़

Ajmer
अजमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.