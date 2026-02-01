Rajasthan: 12वीं की परीक्षा में कॉपी में उत्तर लिखती मिली शिक्षिका, करा रही थी नकल, शिक्षा विभाग ने किया निलंबित

करौली जिले के श्री महावीरजी ब्लॉक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय हिंगोट में रविन्द्री कुमारी शिक्षक लेवल-2 (गणित) के पद पर कार्यरत है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षाओं में उसकी वीक्षक पद पर ड्यूटी लगाई गई है। बुधवार को सुबह 8.30 से 11.45 बजे तक दिगम्बर जैन आचार्य स.म. माध्यमिक विद्यालय, श्री महावीरजी में बारहवीं कक्षा का संस्कृत साहित्य का पेपर चल रहा था।