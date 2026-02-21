अलवर में चिड़ियाघर का डिजाइन तैयार; 2 साल में होगा तैयार, 180 करोड़ होंगे खर्च

Zoo will be built in Alwar अलवर स्थित कटीघाटी में प्रस्तावित चिडि़याघर व लायन सफारी के प्रस्ताव को केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की तकनीकी कमेटी ने पास कर दिया है। अब वन विभाग इस पर काम शुरू करेगा। वर्ष 2029 तक चिडि़याघर बनकर तैयार हो जाएगा। प्रदेश सरकार ने चिडि़याघर का प्लान अक्टूबर-2025 में पास किया था। यह 104 हेक्टेयर क्षेत्र में बनेगा। यहां 81 प्रजातियों के 443 जानवर लाए जाएंगे। लुप्तप्राय 13 प्रजातियों के 74 जानवर भी पर्यटक देख सकेंगे। लायन सफारी समेत इस प्रोजेक्ट पर 180 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिसमें पहले चरण में सरकार 96 करोड़ रुपए जारी करेगी। तीन चरणों में काम पूरा होगा।