नौकरी दिलाने के नाम पर 3.76 लाख की ठगी, मामला दर्ज

अखैपुरा थाना क्षेत्र में प्राइवेट कंपनी में नौकरी लगवाने के नाम पर 3 लाख 76 हजार रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। पीड़ित अशोक गुर्जर पुत्र हरीसिंह निवासी करौली ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई है। रिपोर्ट के अनुसार, पीपल खेड़ा, डीग निवासी मुबीन उर्फ मुल्ला से किसी परिचित के माध्यम से उसका संपर्क हुआ था।