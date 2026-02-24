10,000 रुपये की SIP से 15 साल में चुका सकते हैं 30 साल का होम लोन, जानें ये ट्रिक

अगर कोई व्यक्ति हर महीने 10,000 रुपये की एसआईपी 12 प्रतिशत अनुमानित रिटर्न पर 15 साल तक करता है, तो उसका कुल निवेश 18 लाख रुपये होगा। इस पर अनुमानित रिटर्न करीब 29.5 लाख रुपये मिल सकता है और कुल फंड लगभग 47.5 लाख रुपये बन जाएगा। 15वें साल में बचा हुआ लोन अमाउंट लगभग 22 से 23 लाख रुपये के आसपास रहेगा। निवेश से मिले फंड से एकमुश्त प्रीपेमेंट कर लोन क्लोज किया जा सकता है। इस तरह कुल ब्याज में भारी बचत संभव है।