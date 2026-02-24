24 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

कारोबार

Share Market Crash: सेंसेक्स 680 अंक टूटा, निफ्टी 50 में भी गिरावट, उधर इन शेयरों में दिखी तेजी

ओपनिंग कारोबार में सेंसेक्स 680 अंक टूटा और निफ्टी 50 में भी तेज गिरावट दर्ज की गई। आईटी शेयरों में दबाव रहा, जबकि कुछ पब्लिक सेक्टर शेयरों ने हल्की मजबूती दिखाई।

भारत

image

Thalaz Sharma

Feb 24, 2026

share market crash top gainers and losers

प्रतीकात्मक तस्वीर (PC: AI)

Share Market Update: भारतीय शेयर बाजार में आज ओपनिंग के साथ ही तेज गिरावट देखने को मिली। ग्लोबल मार्केट से मिले कमजोर संकेत और घरेलू स्तर पर बिकवाली के दबाव ने निवेशकों की चिंता बढ़ा दी। शुरुआती कारोबार में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) का प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स करीब 680 अंक टूटकर 82,600 के आसपास पहुंच गया, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का निफ्टी 50 भी लगभग 0.75 प्रतिशत की गिरावट के साथ 25,540 के स्तर पर कारोबार करता दिखा।

सेंसेक्स और निफ्टी 50 में भारी गिरावट

ओपनिंग सेशन में सेंसेक्स 82,610 के स्तर पर कारोबार करता दिखा, जो पिछले बंद स्तर से 684 अंक नीचे रहा। इसी तरह निफ्टी 50 भी 25,521 के आसपास फिसल गया। बाजार में आईटी, फिनटेक, ऑटो और बैंकिंग शेयरों में बिकवाली का दबाव अधिक देखने को मिला। बीएसई पर अधिकांश सेक्टर इंडेक्स लाल निशान में कारोबार करते दिखे, जिससे बाजार की व्यापक कमजोरी साफ नजर आई।

क्यों आई गिरावट?

विशेषज्ञों के अनुसार ग्लोबल मार्केट में कमजोरी, अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में उतार चढ़ाव और विदेशी निवेशकों की सतर्कता का असर घरेलू बाजार पर पड़ा है। शुरुआती कारोबार में ही एडवांस की तुलना में डिक्लाइन शेयरों की संख्या अधिक रही, जो बाजार की नकारात्मक धारणा को दर्शाती है।

टॉप गेनर्स: गिरते बाजार में चुनिंदा शेयर चमके

भारी गिरावट के बीच कुछ शेयरों में खरीदारी भी देखने को मिली। निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में ओएनजीसी, एसबीआई, कोल इंडिया और पावरग्रिड जैसे शेयर शामिल रहे। इन कंपनियों में हल्की तेजी दर्ज की गई और इन्होंने बाजार को सीमित सहारा देने की कोशिश की।

क्रमांकशेयर नामओपन (₹)हाई (₹)लो (₹)LTP (₹)% बदलाववॉल्यूम (शेयर)
1ONGC275.65278.15274.40277.40+0.63%15,11,230
2SBI1,232.001,233.901,225.001,231.40+0.29%11,69,651
3COAL INDIA424.00428.80423.65427.20+0.28%4,04,947
4POWERGRID304.00305.15301.55304.00+0.21%12,21,437
5DRREDDY1,307.501,312.901,305.601,309.80+0.18%1,01,347
6HINDALCO920.50920.50908.05917.45+0.14%5,47,955
7ASIANPAINT2,413.002,437.402,413.002,433.10+0.14%26,408
8JSWSTEEL1,230.201,245.401,230.201,242.10+0.13%56,187
9AXISBANK1,398.001,398.001,384.201,387.70+0.07%11,51,134
10TATASTEEL207.21209.30206.75208.20+0.03%20,61,947

टॉप लूजर्स: आईटी और मेटल शेयरों पर दबाव

दूसरी ओर, निफ्टी 50 के टॉप लूजर्स में आईटी सेक्टर के दिग्गज शेयरों पर सबसे ज्यादा दबाव रहा। एचसीएल टेक, इंफोसिस, टीसीएस और टेक महिंद्रा जैसे शेयरों में गिरावट दर्ज की गई। इसके अलावा बैंकिंग और मेटल सेक्टर के कुछ बड़े शेयर भी लाल निशान में रहे। विशेषज्ञों का मानना है कि जब तक ग्लोबल संकेत स्थिर नहीं होते और विदेशी संस्थागत निवेशकों की बिकवाली नहीं थमती, तब तक बाजार में उतार चढ़ाव बना रह सकता है।

क्रमांकशेयर नामओपन (₹)हाई (₹)लो (₹)LTP (₹)% बदलाववॉल्यूम (शेयर)
1ETERNAL260.00264.90257.35257.55-3.90%98,43,475
2HCLTECH1,402.301,406.701,374.301,376.00-3.52%6,65,327
3INFY1,301.001,303.601,281.901,283.00-3.35%38,61,864
4TECHM1,420.001,423.201,396.401,396.50-3.08%3,75,167
5TCS2,641.002,647.502,595.902,599.30-2.88%9,63,710
6WIPRO203.00203.29200.60200.66-2.54%34,00,128
7BHARTIARTL1,997.301,997.301,942.701,948.70-2.43%9,09,395
8BAJFINANCE1,026.301,028.751,010.901,010.90-1.95%7,35,348
9BAJAJ-AUTO9,875.009,875.009,660.009,744.00-1.63%55,590
10TRENT4,060.004,060.103,990.803,999.70-1.36%46,397

Published on:

24 Feb 2026 09:49 am

Hindi News / Business / Share Market Crash: सेंसेक्स 680 अंक टूटा, निफ्टी 50 में भी गिरावट, उधर इन शेयरों में दिखी तेजी

