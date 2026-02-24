Share Market Crash: सेंसेक्स 680 अंक टूटा, निफ्टी 50 में भी गिरावट, उधर इन शेयरों में दिखी तेजी

Share Market Update: भारतीय शेयर बाजार में आज ओपनिंग के साथ ही तेज गिरावट देखने को मिली। ग्लोबल मार्केट से मिले कमजोर संकेत और घरेलू स्तर पर बिकवाली के दबाव ने निवेशकों की चिंता बढ़ा दी। शुरुआती कारोबार में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) का प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स करीब 680 अंक टूटकर 82,600 के आसपास पहुंच गया, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का निफ्टी 50 भी लगभग 0.75 प्रतिशत की गिरावट के साथ 25,540 के स्तर पर कारोबार करता दिखा।