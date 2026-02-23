16 लाख की कार 11 लाख में, BaaS स्कीम से काफी सस्ते में गाड़ियां खरीद रहे लोग, मारुति-टाटा जैसी कंपनियां भी इसी राह पर

एमजी मोटर्स ने 2025 में अपनी इलेक्ट्रिक कार विंडसर को बीएएएस सुविधा के साथ लॉन्च किया, जिससे विंडसर सबसे अधिक बिकने वाली ईवी बन हई। कंपनी ने 2025 में 46,735 यूनिट्स की बिक्री के साथ भारतीय ईवी बाजार में अपनी पकड़ मजबूत की। इस मॉडल की खास बात यह है कि कीमत बीएएएस के तहत कम रखी गई, जिससे ग्राहकों को कम शुरुआती लागत में ईवी खरीदने का मौका मिला। एमजी मोटर के एमडी अनुराग मेहता ने कहा, 2025 में बेची कुल 79,008 यूनिट में से 80% ग्राहकों ने बीएएएस मॉडल को चुना। कम अपफ्रंट लागत के कारण यह मॉडल लोकप्रिय हुआ।