Gold Rate Today: सोने-चांदी में भारी तेजी, तनिष्क और जोयालुक्कास में जानिए 24, 22, 20, 18 कैरेट गोल्ड के रेट

सोने-चांदी की कीमतों में तेजी देखी जा रही है। (PC: AI)
Gold Rate Today: सोने की कीमतों में आज सोमवार को बड़ी तेजी देखी जा रही है। एमसीएक्स एक्सचेंज पर सोने का घरेलू वायदा भाव सोमवार दोपहर 1.35 फीसदी या 2124 रुपये की बढ़त के साथ 1,59,000 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, चांदी का घरेलू वायदा भाव इस समय 4.12 फीसदी या 10,412 रुपये की बढ़त के साथ 2,63,356 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करता दिखा।
सोने के घरेलू हाजिर भाव की बात करें, तो इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार, आज 24 कैरेट सोना 1,58,430 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। 22 कैरेट सोना 1,54,630 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। 20 कैरेट सोना 1,41,000 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। 18 कैरेट सोना 1,28,330 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, 14 कैरेट सोना 1,02,190 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा।
|कैरेट (Purity)
|सोने का भाव (₹ प्रति 10 ग्राम)
|24 कैरेट
|1,58,430
|22 कैरेट
|1,54,630
|20 कैरेट
|1,41,000
|18 कैरेट
|1,28,330
|14 कैरेट
|1,02,190
तनिष्क सोमवार, 23 फरवरी 2025 को 22 कैरेट सोना 1,48,300 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है। तनिष्क 18 कैरेट सोना 1,21,340 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है। वहीं, 24 कैरेट सोना 1,61,780 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है।
जोयालुक्कास में सोमवार, 23 फरवरी 2025 को 24 कैरेट सोना 1,61,350 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। यहां 22 कैरेट सोना 1,47,900 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। वहीं, 18 कैरेट सोना 1,21,010 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है।
|ज्वैलर्स का नाम
|24 कैरेट (₹/10 ग्राम)
|22 कैरेट (₹/10 ग्राम)
|18 कैरेट (₹/10 ग्राम)
|14 कैरेट (₹/10 ग्राम)
|तनिष्क (Tanishq)
|1,61,780
|1,48,300
|1,21,340
|—
|जोयालुक्कास (Joyalukkas)
|1,61,350
|1,47,900
|1,21,010
|—
|मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स (Malabar Gold & Diamonds)
|—
|1,46,900
|1,20,190
|93,480
|कल्याण ज्वैलर्स (Kalyan Jewellers)
|—
|1,47,900
|—
|—
मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में आज सोमवार को 22 कैरेट सोना 1,46,900 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। 18 कैरेट सोना 1,20,190 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। वहीं, 14 कैरेट सोना 93,480 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है।
कल्याण ज्वैलर्स में आज सोमवार, 23 फरवरी को 22 कैरेट सोने का रेट 1,47,900 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है।
बड़ी खबरेंView All
कारोबार
ट्रेंडिंग