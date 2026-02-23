23 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

Gold Rate Today: सोने-चांदी में भारी तेजी, तनिष्क और जोयालुक्कास में जानिए 24, 22, 20, 18 कैरेट गोल्ड के रेट

Gold Rate Today: अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ने से सोना लगातार सेफ हैवन एसेट के रूप में मजबूत हो रहा है। इससे कीमतों में तेजी देखी जा रही है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Pawan Jayaswal

Feb 23, 2026

Gold Rate Today

सोने-चांदी की कीमतों में तेजी देखी जा रही है। (PC: AI)

Gold Rate Today: सोने की कीमतों में आज सोमवार को बड़ी तेजी देखी जा रही है। एमसीएक्स एक्सचेंज पर सोने का घरेलू वायदा भाव सोमवार दोपहर 1.35 फीसदी या 2124 रुपये की बढ़त के साथ 1,59,000 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, चांदी का घरेलू वायदा भाव इस समय 4.12 फीसदी या 10,412 रुपये की बढ़त के साथ 2,63,356 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करता दिखा।

सोने का हाजिर भाव

सोने के घरेलू हाजिर भाव की बात करें, तो इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार, आज 24 कैरेट सोना 1,58,430 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। 22 कैरेट सोना 1,54,630 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। 20 कैरेट सोना 1,41,000 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। 18 कैरेट सोना 1,28,330 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, 14 कैरेट सोना 1,02,190 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा।

कैरेट (Purity)सोने का भाव (₹ प्रति 10 ग्राम)
24 कैरेट1,58,430
22 कैरेट1,54,630
20 कैरेट1,41,000
18 कैरेट1,28,330
14 कैरेट1,02,190

तनिष्क में सोने का भाव

तनिष्क सोमवार, 23 फरवरी 2025 को 22 कैरेट सोना 1,48,300 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है। तनिष्क 18 कैरेट सोना 1,21,340 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है। वहीं, 24 कैरेट सोना 1,61,780 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है।

जोयालुक्कास में सोने का रेट

जोयालुक्कास में सोमवार, 23 फरवरी 2025 को 24 कैरेट सोना 1,61,350 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। यहां 22 कैरेट सोना 1,47,900 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। वहीं, 18 कैरेट सोना 1,21,010 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है।

ज्वैलर्स का नाम24 कैरेट (₹/10 ग्राम)22 कैरेट (₹/10 ग्राम)18 कैरेट (₹/10 ग्राम)14 कैरेट (₹/10 ग्राम)
तनिष्क (Tanishq)1,61,7801,48,3001,21,340
जोयालुक्कास (Joyalukkas)1,61,3501,47,9001,21,010
मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स (Malabar Gold & Diamonds)1,46,9001,20,19093,480
कल्याण ज्वैलर्स (Kalyan Jewellers)1,47,900

मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में सोने का रेट

मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में आज सोमवार को 22 कैरेट सोना 1,46,900 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। 18 कैरेट सोना 1,20,190 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। वहीं, 14 कैरेट सोना 93,480 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है।

कल्याण ज्वैलर्स में सोने का रेट

कल्याण ज्वैलर्स में आज सोमवार, 23 फरवरी को 22 कैरेट सोने का रेट 1,47,900 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है।

ये भी पढ़ें

IDFC First Bank में सामने आया 590 करोड़ रुपये का बड़ा घोटाला, 20% लुढ़का शेयर, क्या आपका भी है खाता?
कारोबार
IDFC First Bank fraud

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Gold Silver Price News

Published on:

23 Feb 2026 02:54 pm

Hindi News / Business / Gold Rate Today: सोने-चांदी में भारी तेजी, तनिष्क और जोयालुक्कास में जानिए 24, 22, 20, 18 कैरेट गोल्ड के रेट

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

अजब-गजब! कंपनी को लाखों का चूना लगा 1 हफ्ते में ही छोड़ दी नौकरी, 100% डिस्काउंट कोड जनरेट कर ऐसे किया घपला

Gully Labs employee fraud
कारोबार

IDFC First Bank में सामने आया 590 करोड़ रुपये का बड़ा घोटाला, 20% लुढ़का शेयर, क्या आपका भी है खाता?

IDFC First Bank fraud
कारोबार

Gold Silver Price Today: अमेरिका-ईरान तनाव ने सोने में लगाई आग, चांदी सीधे 14,000 रुपये उछली, जानिए लेटेस्ट रेट

Gold Silver Price Today
कारोबार

Share Market News: Trump Tariff के रद्द होने से झूमा शेयर बाजार, जानिए किन स्टॉक्स में है सबसे अधिक तेजी और कहां है गिरावट

Share Market News
कारोबार

Jaipur Gold-Silver Rate Today: सोने-चांदी के दामों में गिरावट, खरीदारी से पहले जानें आज के ताजा भाव

Gold-Silver Price
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.