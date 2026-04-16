Railways Reservation Chart Process: वेटिंग लिस्ट से कंफर्म लिस्ट में कैसे जाता है आपका टिकट? जानिए रेलवे का रिजर्वेशन चार्ट प्रोसेस

Indian Railways chart preparation new rules: कौन नहीं जानता वो बेचैनी जब ट्रेन पकड़ने के लिए घर से निकलो और टिकट अभी भी वेटिंग में ही हो। देश में लाखों यात्री यही तकलीफ झेलते थे। लेकिन अब भारतीय रेलवे ने इस परेशानी का कुछ हद तक हल निकाल लिया है। रेलवे बोर्ड ने 12 दिसंबर 2024 को एक अहम सर्कुलर जारी किया था, जिसमें रिजर्वेशन चार्ट बनाने का वक्त बदल दिया गया। मकसद साफ है कि यात्री को पहले से पता चल जाए कि सीट मिलेगी या नहीं, ताकि वो घर से बेफिक्र होकर निकल सके।