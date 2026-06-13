SBI और BOB की FD में कितने साल में डबल होगा आपका पैसा, समझिए पूरा कैलकुलेशन

Best Saving Scheme: रिटायरमेंट के बाद ज्यादातर लोग ऐसी जगह पैसा लगाना चाहते हैं जहां जोखिम न हो और रिटर्न तय हो। फिक्स्ड डिपॉजिट यानी FD इसलिए सीनियर सिटीजन की पहली पसंद बनी रहती है। बैंक बुजुर्ग निवेशकों को सामान्य दर से अधिक ब्याज देते हैं और कुछ बैंकों की दरें तो ऐसी हैं, जिनमें एक निश्चित समय बाद पैसा दोगुना हो जाता है। ऐसे में बैंक ऑफ बड़ौदा (BOB) और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ये दो बैंक ऐसे है जो लगभग 10 साल में आपके पैसों को दोगुना करके देते हैं।