Multibagger Stock: 5 दिन में 68% और 1 महीने में 102% का रिटर्न, Ujaas Energy के शेयर में भारी तेजी देख एक्सचेंज ने मांग लिया जवाब

सेबी रजिस्टर्ड निवेश सलाहकार डॉ रवि सिंह ने बताया कि कंपनी के मुनाफे और रेवेन्यू में सुधार जरूर दिखा है, लेकिन शेयर में एक हफ्ते में 68% की बढ़ोतरी काफी तेज चाल है। अपर सर्किट, एक्सचेंज की पूछताछ और ट्रेडिंग वॉल्यूम में बदलाव जैसी चीजें बताती हैं कि शेयर में इस समय काफी ज्यादा हलचल है। ऐसे में सिर्फ हालिया तेजी देखकर निवेश का फैसला करना जोखिम भरा हो सकता है। खासकर छोटे शेयरों में तेज बढ़ोतरी के बाद उतनी ही तेजी से गिरावट भी देखने को मिल सकती है।